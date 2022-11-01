尼格風球｜天文台前助理台長：掛唔掛8號風球　視乎一個客觀指標

強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台於昨午（31日）宣布改發3號強風信號。氣象學家、天文台前助理台長梁榮武今日（1日）在電台節目表示，天文台決定是否懸掛8號風球有一個客觀指標，就是8個天文台監測站中，如一半以上錄得本港吹烈風，便會懸掛8號風球，「如果得4個或者4個都唔夠，可能就唔需要掛8號波。」不過他強調，以上並非硬指標，一切皆以市民的安全為主。



▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼



+ 1

梁榮武今日表示，根據天文台資料顯示，今日本港風力達6至7級，即3號風球。明日風力預測同樣為6至7級，但離岸及高地為8級，達到烈風程度，即達8號風球。他直言，「個位就好尷尬，普遍嚟講香港就會吹強風即係3號波風力，但係唔排除有啲地方會吹烈風。」

天文台前助理台長梁榮武表示，本港決定懸掛幾號風球有一個客觀指標，就是8個天文台監測站。（資料圖片）

8個監測站如一半以上錄得烈風便會掛8號風球

對於今次尼格風球會否有機會改掛8號，梁榮武指出，要視乎香港受烈風影響的範圍有多廣，本港8個天文台監測站為決定懸掛幾號風球的客觀指標。如一半以上監測站錄得本港吹烈風，便會懸掛8號風球，「如果得4個或4個都唔夠，可能就唔需要掛8號波。」不過他強調，以上並非硬指標，一切皆以市民的安全為主。現時尼格風球距離本港還有400公里，並將於明日最接近本港，天文台亦需看24小時的變化，「中間變化可以好大。」

東北季候風「力場」不夠強抵擋不住尼格

梁榮武稱，1及3號風球即使12月亦有機會出現，秋季懸掛8號風球的確非常少見，因為當下的季節應該會有強勁的東北季候風「力場」，「擋住個風埋唔到身」，惟有今次東北季候風不太強，抵擋不住尼格。

▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼

