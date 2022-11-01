理大衝突｜鄭錦滿等8人疑經水渠逃走　兩男認欲提供義載候懲

2019年11月理工大學被示威者佔領，警方之後將大學包圍，在校內的人圖用各種方法，包括從下水道經水渠爬出，並有「家長車」到附近接應，其中8名涉以這方法逃走或作協助的人士，被控妨礙司法公正等罪，案件今(1日)在區域法院開審，被告中亦包括有「四眼哥哥」之稱的前熱血公民成員鄭錦滿。鄭與4人否認指控需接受審訊，3男則認罪，包括兩名欲提供「義載」的人士，認罪的被告將於11月17日作求情。



8名被告：葉嘉祺（27歲，司機）、何志豪（28歲，裝修工人）、鄭錦滿（32歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任），黃逸滔（25歲，無業）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演）及梁祖光（24歲，售貨員），同被於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。

2019年11月19至20日期間，疑有人從下水道逃出理大。(詳看下圖)

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3名被告承認妨礙司法公正

被告葉嘉祺、黃逸滔及梁祖光承認一項妨礙司法公正罪，梁另被控危險駕駛罪則獲存檔法庭，不予起訴。庭上首先處理葉、梁二人的同意案情，他們的案件將押後至11月17日求情；黃的案情則留待明早處理。

葉認打算提供義載

葉承認的案情指，警員於案發當天凌晨在何文田巡邏時，目睹葉與另一名男子在奔跑。葉被截停後，承認透過WhatsApp知悉有人可能會從理大逃出，故打算前往提供「義載」。警方其後查看葉的手機發現，葉曾承認曾到理大找朋友，最後未成功找到，朋友便爬游繩離開。

有戴防毒面具人士從渠口被拉出

梁承認的案情則指，警員於當天早上發現梁的私家車停泊在暢通道南的渠口附近。旁邊有人將繩子綁在石柱上，將包括鄭錦滿在內的兩名戴防毒面具的人拉出渠口。警方之後追截梁的私家車，梁則逆線行駛並撞到女警的大腿。警方最後在其車上搜出索帶、手套和生理鹽水等，並發現梁曾在WhatsApp 群組發語音信息，提及：「睇下渠口出唔出到去」等。亦有被告在WhatsApp稱：「勇敢嘅都走哂，最軟弱嘅上白車，淨返想博一博又唔敢搏嘅人」。

案件編號：DCCC363、314/2021