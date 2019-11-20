【11.20理大】示威者圖經水渠逃離校園　警紅磡渠口佈防拘三人

理工大學的局勢稍微降溫，但仍然有約100名示威者留守在校內，警方多次勸諭他們離開，成年人會即時以暴動罪拘捕，未成年人就可登記身份後回家，日後或會被追究。 連日來不斷有人希望以其他途徑逃離校園，今日（20日）清晨，有數名示威者從下水道坑渠離開，警方發現早上有三人在紅磡打開渠蓋，全部以暴動罪拘捕。在紅磡理大外的多個渠蓋，均有防暴警戒備，消防今日亦打開多個渠蓋，並派蛙人搜索，以防有示威者被困，但並無發現。 包括《香港01》在內的多間香港傳媒，在警方拘捕示威者後，才報道或直播警方行動。

11月20日清晨，有留守理大的示威者，嘗試從下水道坑渠逃走。（余俊亮攝）

校內多個渠口 難統計逃走人數

周三早上，有數名仍留在理大的示威者，透過一條地下水渠，嘗試離開校園，事實上，多名示威者已連續多日嘗試從地下水渠離開。當時多名示威者討論良久，在校內打開多個渠蓋視察，部份水位非常深，部份則非常臭，最終多人決定經水渠離開，但亦有人擔心危險而放棄。有示威者希望點算人數，但最終因為混亂而不成事。

有記者曾經進入水渠，發現部份水渠非常狹窄，只能爬行，有外國記者亦曾進入水渠拍攝，之後返回理大校園。

在早上10點，警方在暢運道發現3男1女揭開坑渠蓋，另外有3名男子將繩拋下，警方拘捕6人，罪名都是暴動罪，以及協助犯罪，其中一人不適送院。

11月20日清晨，有理大的示威者，嘗試從下水道坑渠逃出。（余俊亮攝）

警在紅磡多個渠口戒備 憂有人被困蛙人搜索

《香港01》記者在大約早上11時許抵達現場，當時已有其他傳媒在場。根據現場消息指，早上約9時有一人成功從渠口爬出，外面有數人接應，但仍有人困在渠內。而附近戒備的防暴警員隨即掩至制服數人，並召來消防前來救出被困人士。

警方其後調配警力攔截經水渠逃走的示威者，由於擔心渠內仍然有人被困，消防於是派出蛙人進入多個渠口搜索。警方在公主道交界路橋下路段拉起封鎖線，封鎖線內有至少五輛衝鋒車、兩輛消防車潛水拯救車及多輛旅遊巴。

渠務署人員聯同消防員，在場研究有渠道標示的地圖，並將配置探測儀放入渠道，測試內部的氣體含量等。在其後的五個小時內，兩名蛙人配有面罩、氧氣瓶等裝備，先後進入兩個渠道內，他們每次在渠內逗留約半小時，但均未有發現被困人士，整個過程都有防暴警及便衣警察在場。

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蛙人：水深、大暗湧

至下午5時20分許，消防員核對多個渠口號碼後，決定轉至其他位置開渠。警方繼續留守公主道的封鎖線，衝鋒車與消防潛水拯救車則再轉向紅樂道北行線上，即在理大學生宿舍和理工大學紅磡灣校園之間的馬路上開設新的封鎖線。

截至傍晚6時，蛙人進入紅樂道的兩個水渠蓋，透過通訊系統向地面表示，渠內的水深兩米多，並有多個缺口「好闊，方向好多、好大暗湧」，其後又指「渠內窄、潛緊水、好難」。現場消息指，今日打開的渠道是由萬福殯儀館方向，經紅磡灣流出大海；每次蛙人上水後，地面人員均會在地圖的位置畫上記號。到晚上7時多，在場戒備的兩輛消防車全部離開。

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警方：逃走非常危險 周一拘37游繩者

周二晚有示威者從水渠離開，但三人因為水位上升而折返，並擔心前行者的安危，主動報消防，消防派蛙人落水搜救無發現。

油尖警區指揮官何潤勝指，早上10點，警方在暢運道發現3男1女揭開坑渠蓋，3名男子將繩拋下，警方拘捕6人，罪名是暴動罪，以及協助犯罪，其中一人不適送院。

而周一有人游繩逃走，最終被警方截獲，何潤勝指該處合共拘捕37人。警方指以這些方式離開校園非常危險，呼籲安全有序離開理大。