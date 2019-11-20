【11.19理大】有人經雨水渠逃走　因水深折返　蛙人無發現受困者

理工大學的衝突持續多日，周二（19日）局勢緩和，數百人陸續離開。18歲以下的人士登記身份證後不會被捕，成年人則會被即時拘捕，亦有20多名義務急救員離開，登記身份後獲放行。 不過亦有多人嘗試用不同方法逃跑突圍。周二晚上有數名示威者通過一條雨水渠離開理大，但水位急升，三名示威者折返，擔心前面已經離開的人有危險而主動報消防處，惟蛙人落水搜救後無發現。

未知有無人成功離開

理大現場消息指，周二（19日）晚上8時多，有人企圖通過一條雨水渠逃離校園，當時渠中水位及腰。不過之後水位不斷上升，甚至升至近頭部位置，有三人因危險折返。

他們擔心前行的人有危險，因此主動報消防救援。消防人員到場後，派蛙人在渠中搜救，並無發現，之後收隊。目前並不知道有無人因此離開。蛙人搜救時，記者現場查看，水位約九成滿，當時有其他傳媒直播過程。

11月19日，理大有人經雨水渠逃走，有人因水深折返，擔心有人被困，主動報消防，蛙人搜救無發現有人被困。（張浩維攝）

周二全日均有不少在理大的留守者以不同方法突圍，包括晚上10時許，有人趁義務急救員集體離開時逃跑，但被警方制服，12男3女被捕。

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而晚上8時許，有人嘗試從正門逃走時，被警方以胡椒球槍擊退。當時有人報稱被困，消防車抵達理大正門，約十人趁機跑出暢運道馬路，被防暴警察發現而要折返校園。防暴警察持槍追上前，在校園外用電筒照入去，但並未入內拘捕。

而今日較早時間，一名穿黑衣、戴口罩的男子亦懷疑由理大逃走，並跑向火車站的一條通道。警員曾向他追趕，並喝令他勿逃跑，最終未知是否被捕。