尼格風球｜返工半日折返回家　打工仔慨嘆八號波「掛得太遲」

天文台今日（2日）上午提早兩小時預告，下午1點40發出八號熱帶氣旋警告信號，好讓打工仔預早安排下班交通路線。大圍港鐵站處於連接東鐵線及屯馬線的重要交通匯點，下午一時左右現場所見，站內人流密集但不算擁擠，行色匆匆的乘客從四面八方返回。大圍居民李先生在九龍灣上班，嘆「掛得太遲」，在九龍灣等巴士約45分鐘都未等到，才決定坐港鐵回家。



▼11月2日 八號風球下金鐘車站情況▼



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大圍港鐵站內行人匆匆

下午1點左右，大圍港鐵站內人流較密集，但不算擁擠。到1點半左右，距離天文台原本預告要掛風球的時間僅剩十分鐘，人流稀疏了一些，附近居民撐著雨傘、拎起外賣，紛紛趕回家躲避天氣。至於港鐵站附近的食肆，幾乎都有不少食客排隊。

放工等巴士45分鐘改坐港鐵 早應安排在家辦公

李先生在大圍港鐵站的人流中疾步前進，他今日早上9點後去九龍灣上班，現又要回家，感嘆八號風班「掛得太遲」。他表示，不少打工仔都要在懸掛八號風球後搭車回家，導致交通不便，「我喺九龍灣等（巴士）等咗九個字先等到」，轉而選擇坐港鐵。若可提前直接安排在家辦公不需再坐車，便十分方便。

陳小姐住在大圍附近，今日剛好休假，趁著颱風來臨之前外出覓食。陳小姐表示，公司對其他同事的安排亦是要在早上照常上班，至於身邊有朋友的辦公時間接近中午，公司便會直接安排在家辦公，她更認可這樣的安排。

▼11月2日，八號風球下市面情況▼

