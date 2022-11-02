尼格風球｜新人歷盡風雨　趕及八號波前締結　新娘：打風都打唔甩

颱風「尼格」襲港，今早（2日）尖沙咀文化中心有「新人」趕及八號波前拉埋天窗。新婚之喜的新任林太指出，簽紙撞正打風別具意義，形容「打風都打唔甩」，笑言以後每逢三號風球都要慶祝；另一對新人、小登科的鄭先生坦言昨晚本來「打定輸數」，慶幸今早仍未掛八號風球，終於順利完成儀式，放下心頭大石。



「新人」林生及林太原定下午簽紙，獲註冊處安排提早辦理結婚手續，兩人笑言「打風都打唔甩」。（盧翊銘攝）

位於文化中心的婚姻註冊處今早在三號風球懸掛期間如常運作，「新人」林生及林太原定下午簽紙，獲註冊處安排提早辦理結婚手續，林生指每逢結婚紀念日都會想起打風，新娘子林太就笑說今次「打風都打唔甩，以後三號風球都要慶祝」。

註冊處安排提早辦手續 新任林太：「打風都打唔甩」

林生又指，雖然昨晚得悉可能掛八號風球，但一直抱持平常心，林太在旁打趣說：「佢仲話等個天安排，睇吓我今日嫁唔嫁得出。」林生即補充說，「哈哈，係囉，睇下好唔好彩囉。」幸兩人最終成功趕及「八號波」前情訂終身。

結婚註冊遇上颱風「尼格」襲港，林太笑說，今次「打風都打唔甩，以後三號風球都要慶祝」。（盧翊銘攝）

另一對「風之新人」鄭生鄭太同樣在上午簽緍，鄭先生表示：「昨晚都擔心打風無法簽紙，成晚不斷望天文台，本來打定輸數，但今早見無掛風就即刻出嚟喇。」他們稍後會同家中「四大長老」簡單食飯慶祝，笑言「可能食到一半打風」。

11月都打風值得紀念

新娘子鄭太就指，「11月都打風，第日諗返轉頭，實好容易記得」，鄭生即和應妻子說：「係囉，咁多年11月無打風，咁啱撞到咁正！」

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