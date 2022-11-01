尼格風球｜市民趕在8號風球前入貨　超市麵包及蔬菜貨架幾被清空

強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台今日（1日）下午預告，考慮在明日（2日）日間發出8號風球。有市民今晚搶先做好打風準備，荃灣及東涌三間大型超市部份貨架變「吉架」，其中麵包架及蔬菜貨架幾被清空，即使店員頻頻補貨，並不及搶貨的速度。



有市民下班後隨即趕到超市購物，直言是為明日的颱風做準備，故多買了一些蔬菜及即食的燒味飯作為明日的三餐。有市民購買了一些麵包及蔬菜儲糧，又笑言「大家都好快手，啲菜都好快俾人買哂。」



荃灣惠康兩款出前一丁被搶購一空

天文台表示，按照最新預測，預料本港明日風勢會逐步增強，三號強風信號會在明日早上6時前維持，會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。

不少市民今晚開始準備迎接打風。荃灣路德圍惠康超級市場多個貨架接幾被清空，包括部份麵食、包裝類麵包、急凍類點心等。其中，出前一丁東京醬油味及黑蒜湯骨湯味，更被搶購一空。

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TASTE超市蔬果貨架只剩辣椒仔及冬菇

至於港鐵荃灣站上蓋的TASTE超市，其蔬果類的貨架同樣被「掃清」，僅餘下幾盒辣椒仔及冬菇。即使店員頻頻補貨，並不及搶貨的速度，有店員更笑言「聽日打風，唔使怕啲嘢賣唔去啦！」

剛下班的鄧小姐突意來超市購物，直言擔心打風後蔬果會加價，所以今日前來買些蔬果及麵包，為明日做好打算，「買定啲可以擺得嘅，好似金菇、粟米等，就算聽日食唔哂都可以遲啲食。」她表示，本計劃去又街市買菜，惟今日遲了收工，故才來超市，直言今日來購物的人比以往多，「大家都好快手，啲菜都好快俾人買哂。」

市民買定燒味飯、 生菜做門明日午餐

關先生表示，本已計劃今日放工來超市購物，但因為明日會打風，所以都有買多少少蔬果，「買咗啲燒味飯、 生菜做聽日嘅午餐。」他亦表示，颱風襲港僅得一日風假，相信購買的物資已足夠明日食用。被問到會否期望天文台明日發出8號風球，他則說：「之前講完都無打，今次都係唔敢講。」

同樣下班來超市購物的陳小姐則表示，家中儲備的食物充足，因此不會刻意到超市購物。她指平時都會買一些蔬果回家，但因明日會打風，所以買多了一些蔬果及豬肉作明日的三餐。

另外，在東涌的惠康超級市場，部份麵包貨架接近被清空，有些牛奶及雞蛋亦見有不少市民搶購，部分特價的貨品有清空情況。