金融峰會｜金發局主席李律仁：部份嘉賓缺席無影響　本港勢頭好

「國際金融領袖投資峰會」昨日（2日）開幕，有份出席峰會的金融發展局主席李律仁今日（3日）形容，會議場地「坐得好滿」，討論氣氛熱烈，而整個流程亦很豐富。他指，相信與會者在參與過程中，能感受到香港的待客之道及已經「重開」，有關感覺相當強烈。



被問到能否在會議中感受到挽回世界各地金融領袖的信心，李律仁認為本港在重開與世界再連接的過程中，的確較外地某些地方慢，但認為本港「追得好快，勢頭好好。」而從今次峰會的與會者及他們的級別，以及他們與本地海外人士的互動，都顯示香港的底子及國際關係基礎深厚。



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李律仁今日在港台節目《千禧年代》中表示，周二（1日）晚上已安排在M+博物館中進行晚宴，形容當晚不論國際或本港嘉賓亦很開心。至昨日峰會上討論氣氛熱烈，整個流程好豐富。被問到與會者對行政長官李家超在主題演講中，形容今次會議標誌香港復常時有何反應？他稱相信與會者在參與過程中：「感覺待客之道，感覺到香港重開。」

李又認為，是次峰會作用很大，舉例指與他同枱的與會者包括來自荷蘭、英國及法國，他們都表示過往經常來港，在今次峰會後希望多來香港；又說如果內地都重開，每年可來港幾次。至於外地嘉賓是否同意本港已復常，他表示：「好正常會諗入境限制係咪便捷，要人嚟都要諗個人安排。」

李律仁。（資料圖片）

至於是否感受到挽回世界各地金融領袖對本港的信心，李律仁強調：「唔係好覺有無人提出話有冇落後，不過我諗大家都唔好迴避呢個問題。」他指本港在重開與世界再連接的過程中較外地某些地方慢，但認為本港「追得好快，勢頭好好。」

被問到有數名嘉賓未能來港，對會議是否有影響？李律仁形容完全沒有影響討論，因相關公司安排第二號人物來港替代，分享的角度亦很深入。他又表示，現時全球亦有疫情，嘉賓因確診未能出席很正常，但已即時安排第二號人物來港，證明香港的重要性。

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