廉署控伊院醫生偷藥　涉濫開逾千樽咳藥水及逾400粒精神科藥物

廉政公署今日（3日）公布，一名伊利沙伯醫院副顧問醫生涉嫌於2015年至2020年期間，向家人及病人濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物，並從醫院偷取有關藥物供自己使用及保存，廉政公署昨日(2日)落案起訴他涉公職人員行為失當及盜竊罪。案件將於明日(4日)在西九龍裁判法院提訊。



廉政公署今日（3日）公布，一名伊利沙伯醫院副顧問醫生涉嫌於2015年至2020年期間，向家人及病人濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物。（資料圖片/羅國輝攝）

被告李志良（47歲），被控兩項公職人員行為失當罪，違反普通法，以及兩項盜竊罪，違反《盜竊罪條例》第9條。案發時期為2015年3月至2020年9月，被告當時為醫管局轄下伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生。

涉嫌以八名家人及家傭名義作出診症預約

被告涉嫌在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意及蓄意作出不當行為，包括涉嫌在八名病人不知情下利用他們的名義作出診症預約，另外在他們沒有求診的情況下，向他們處方兩種受管制藥物。伊利沙伯醫院職員因而向被告配發藥物，而被告則私自保存有關藥物。

廉政公署今日（3日）公布，一名伊利沙伯醫院副顧問醫生涉嫌於2015年至2020年期間，向家人及病人濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物。（資料圖片）

向三名病人處方過高劑量藥物並要求退還

廉署調查顯示，該八名病人為被告六名家人及兩名家傭。涉案兩種藥物為一款咳藥水及一款治療專注力不足/過度活躍症藥物，同屬《危險藥物條例》下的受管制藥物。

此外，被告又涉嫌向另外三名病人處方上述兩種藥物，而劑量高於三人所需，並要求三人將過多的藥物退還給他，由他私自保存。

上述期間，被告涉嫌從醫管局偷取上述逾1,000樽咳藥水及逾400粒治療專注力不足/過度活躍症藥物，有關藥物總值約15,000元。

廉署早前接獲醫管局轉介貪污投訴遂展開調查，醫管局在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。

廉署發言人指，廉署十分重視公職人員誠信，絕不容忍貪腐行為，會繼續加強向公營機構提供誠信培訓，鞏固廉潔文化。