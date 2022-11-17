社企民間高峰會本月舉行　亞洲青年創業家分享社創過程經驗

社企民間高峰會（SES 2022）將於11月24日至27日舉行，焦點活動「社企民間高峰會國際研討會」，將以「全民啟動 躍變未來」為主題，將有多位來自亞洲不同城市的青年社企家和革新者，一起在「亞洲青年創業家交流會」分享他們在社創過程中的經驗，講述他們如何以創新方案去緩解現今社會所面對的問題和難關。



第15屆社企民間高峰會（SES 2022）11月舉行，主題為「全民啟動 躍變未來」，９月15日舉行啟動禮。（張浩維攝）

大會指出，在後疫情時代社創界，有着機遇同挑戰。在進入後疫情時代，一切將重回正軌，但疫情改變了社會和經濟的固有模式，除了衍生一些需要解決的社會問題，同時亦製造了不少創新的機遇，是青年創業家面對的重大課題。正如有危才有機，正是他們前所未見的挑戰和機遇。

其中一位會分享經驗的Press Start Academy 創始人兼首席執行官，他的教育初創公司着重以遊戲來重塑全人發展、教與學、學習評估，在此前他在金融和管理顧問行業從事數碼策略、項目管理等工作。 Press Start Academy推動開創性的課餘教育概念，所有學習都通過玩耍和遊戲進行，願景是通過遊戲改變世界，並釋放遊戲和遊戲作為教育，創新和靈感平台的獨特潛力。

KNO Global 創辦人及行政總裁Marianne Hughes入選2022福布斯30歲以下30精英榜。其公司其願景是令產品供應鏈變得人性化，「工廠人力資源平台」協助包括Decathlon等多個品牌，確保工人的工業安全，同時保護品牌免受風險，亦能夠減低聘請及保留人才的成本。

印尼 Plana 共同創辦人Juan Aprilliano CHANDRA相信廢物也可以重用，而且廢物回收重用更可以幫助到社區的可持續發展，幫助人們生計，同時幫助解決環境問題。Plana專門從事塑膠及穀殼廢物回收，將各種廢料變成嶄新建築材料「PlanaWood」，為社區可持續發展提供替代天然木材而耐用的物料；除了改善環境之外，透過向當地農民購買穀殼廢料重用，亦可以幫助農民改善生計。

除了年青社創家和革新者分享他們的社創故事，今年更與內地連線，在11月27日舉行「中國社會企業政策與創效投資交流會」線上研討會，香港及內地的社創界代表、專家學者、年青社企家等會分享交流兩地的社企、社創發展及合作機遇。

社企民間高峰會 由2008年成立至今，致力推動民、商、官、學等不同界別的合作，協力以創新的模式和方案去幫助社會的發展和改善大眾的生活。這十五年間，社企民間高峰會已連繫超過100個不同界別的機構，曾參與高峰會活動的人數已接近70,000人。

高峰會現正接受報名，詳情可瀏覽研討會網頁。