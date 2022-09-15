社企民間高峰會11月舉行　邀70各國專家　共商重建「疫後新常態」

第15屆社企民間高峰會（SES 2022）將於11月舉行，主題為「全民啟動 躍變未來」，探討從不同方向重建「疫後新常態」。民政及青年事務局局長麥美娟在致辭時表示，樂見高峰會加入不少青年元素，向青年播下社會創新種子，盼推動更多青年加入社企行業。她指港府將多管齊下資助社企、協助提升能力、鼓勵市民支持，及促進跨界別協作。



第15屆社企民間高峰會（SES 2022）將於11月舉行，主題為「全民啟動 躍變未來」，今日（15日）舉行啟動禮。（張浩維攝）

「全民啟動 躍變未來」將於 11月 24 至 27 日舉行，一連四天的「國際研討會」將邀請超過70 多位來自世界各地的專家、學者及商界代表擔任演講嘉賓 ，重新審視現有及創新的解決方案，組合及重整各種資源，服務不同年齡層及界別，以及探討民、商、官、學應如何協作，共同應對社會、經清、環境等方面的新挑戰 。

社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧指出，社企民間高峰會成立15年，未來會致力創造知識庫、跨城聯盟及聯繫各界善用資源，並發展大灣區社會創新平台。

社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧指出，未來會致力創造知識庫、跨城聯盟及聯繫各界善用資源，並發展大灣區社會創新平台。（張浩維攝）

民青局局長麥美娟致辭時表示，今屆社企民間高峰會主題為「全民啟動 躍變未來」，一連多日國際討會匯集世界各地社企專家，香港社企界可與國際交流，激發各多創新思維。

麥美娟又指，國家主席習近平七一重要講話中重視青年，樂見高峰會加入不少青年元素，向年青人播下社會創新種子，盼未來有更多有創意及抱負的青年加入社企行業，發揮營商揚善精神，創造更多社會效益，為社企界注入新動力

她又提到，社企發展漸趨成熟，目標愈廣闊，致力協助弱勢就業，及援解社會問題，特區政府會繼續在民間主導政府協助原則，多管齊下資助社企、協助提升能力、鼓勵市民支持，及促進跨界別協作。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，港府將多管齊下資助社企、協助提升能力、鼓勵市民支持，及促進跨界別協作。（張浩維攝）

為期四日的國際研討會活動將圍繞以下三大議題進行討論：「共益元宇宙：探索 Web3 的社會影響力」、「跨城聯盟 ：重塑未來工作模式」、「連結資源 復元創新」。此外，第三天舉行的「社創青年峰會」着眼創新精神，讓新一代分享他們的創新點子和項目。主辦機構將在今年10月8日舉辦的「Youth on Youth 社區嘉年華」發揮協同作用，致力培養年輕人成為變革者，達致永續發展的目標。