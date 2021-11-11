社企籌備全天候支援護老者平台　黃大仙區先行　料明年6月啟動

近年涉智障人士及長者照顧者壓力過大而致的倫常慘案頻生，目前全職的在家照顧者人數推算高達33萬，人口快速高齡化下，照顧者同承受著很大壓力。有社企認為，坊間對護老者支援碎片化，決定捐出100萬成立支援平台及求助熱線，料明年6月啟動，目標透過平台將有需要人士轉介至合適社福機構或提供基本輔導服務。計劃初期會先於長者人口較多地區，如黃大仙、觀塘試行，期望陸續擴展至全港地區。



和悅會社會企業督導委員會主席梁智鴻（左）、和悅會社會企業主席陳志育（右）。（黃詠榆攝）

7成受訪者認為現實與理想晚年生活存落差

為了解探討港人對晚年生活的願景，和悅社會企業屬下的「和悅會」今年8月以問卷訪問了826名18歲以上人士，當中近7成是55歲或以上的人士。結果發現，有25%受訪者認為理想晚年生活是身體健康、安康，其次是開心快樂、優悠寫意、無憂無慮及自由自在。

近半受訪者認為要「靠自己」才能達致理想晚年生活

不過，有近七成受訪者認為，現實與理想的晚年生活，當中存在5至10分的差距（10分為最高），有近半數受訪者認為要「靠自己」拉近差距，才能達致理想晚年生活，而非靠政府或社福機構。

和悅會社會企業主席陳志育認為，社會急速老齡化，但目前對護老者的支援碎片化。（黃詠榆攝）

和悅會社會企業主席陳志育表示，在社會急速老齡化前提下，目前對護老者的支援碎片化，相關資訊欠持續性，也沒有深入的支援，故機構期望在香港設立全天候的求助熱線，並以個案管理模式，運作支援平台。

和悅慈善基金將撥出100萬，用以啟動平台，預計籌備時間需時半年。（黃詠榆攝）

梁智鴻當督導委員會主席：護老者身、心、靈同感壓力

和悅會社會企業督導委員會主席梁智鴻稱，關注長者事務多年，理解不少護老者在身、心、靈三方面，都感到很大壓力，甚至因此出現家暴個案，期望透過新平台，為需要人士提供支援。

和悅慈善基金撥出100萬啟動平台

陳志育稱，和悅慈善基金將撥出100萬，用以啟動平台，預計籌備時間需時半年。他說，平台將分階段營運，首先會以上點計劃方式，在較多老年人口的地區如黃大仙、觀塘推展，目標籌得300萬用作支持第一階段營運。