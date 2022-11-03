京港青年文化人才交流計劃啟動　兩地年輕人互訪考察、實習

為期兩年的「雙城青年文化人才交流計劃」於今日舉行在故宮博物館舉行啟動禮。計劃首年邀請來自北京和香港兩地大學生參與線上交流，參加者如表現岀眾，更將到北京和香港參加實地考察、講座和工作坊，未來亦會邀請北京青年來港到藝術文化機構 或公司參加暑期實習。到場參與啟動禮的政務司副司長卓永興指，希望計劃可令更多青年參與香港文化藝術事業。



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首年先辦線上活動

「雙城青年文化人才交流計劃」由一眾教育創新者成立的本地慈善機構「教育燃新』設計內容，香港故宮文化博物館主辦。於首年會邀請來自北京和香港逾八十位大學生(每個城市各約四十位)，參與八場線上交流活動，兩地參加者將與不同藝術和文化領袖互動交流，主題圍繞發掘及塑造博物館和城市的未來。

計劃第二年將挑選最多十六位首年表現優秀的京港大學生(每個城市八位)，參與為期兩個月的暑期學習計劃，參加者將在北京和香港參加實地考察、出席講座和工作坊，亦會邀請北京青年來港，到藝術文化機構或公司參加暑期實習。

計劃於今日在故宮文化博物館舉行啟動禮，一眾參加的香港大學生今日都有到場，而北京的大學生就以視像形式參與。政務司副司長卓永興致辭時表示，希望計劃增進兩地青年文化交流，並為香港增加文化藝術人才。而太古地產行政總裁彭國邦表示，很高興為香港青年岀一分力，亦希望計劃可以令青年為社區帶入更多文藝元素。

香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝表示，計劃印證了香港故宮文化博物館致力於促進文化交流和推廣中華文化傳承的使命，透過促進文化、藝術和學術交流的分享活動啟發年青一代，有信心計劃能培育和啟迪兩地未來的文化人才，並拓展跨界文化社區，鞏固香港作為培養未來藝術及文化領袖的國際樞紐地位。