衞生黑點｜卓永興巡後巷點名清街招　通渠師傅接政府通知嘆當災

政府今日（14日）啟動打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興早上率領官員視察旺角塘尾道後巷時，發現牆壁及渠管貼滿通渠街招廣告，並隨即要求下屬跟進行動。

最少兩位曾於該後巷張貼街招的通渠師傅向《香港01》表示，接獲政府部門來電通知，指其街招涉嫌違例。有通渠師傅直言通渠服務生意難做，且疫情下生意連番受到打擊，憂政府嚴厲執法，日後將難以如常「搵食」，「我哋呢啲無文化、無學識先會做通渠，今次如果收到告票，做埋都唔夠交罰款。」有中年漢因疫情失業轉投通渠行列，距料遭遇「無妄之災」，他大嘆無奈，亦考慮轉行避險。



呢位仁兄，呢位『通渠王』貼晒啲嘢係度，都係違法㗎喎，打個電話畀佢，話畀佢聽已經違法，睇吓係咪檢控。 政務司副司長卓永興

+ 3

通渠師傅：貼街招係我哋維生方法

入行20多年的通渠師傅馬先生指，接獲政府來電通知後，甚感無奈及徬徨，「我哋呢啲無文化、無學識先會做通渠，貼街招都係我哋維生方法。今次如果收到告票，做埋都唔夠交罰款。」

收費300元起 通渠失敗無錢收

他直言生意難做，通渠服務視乎所需時間及淤塞程度收費，最平300元有交易，「但如果通唔到，就算做足成日，都唔會有錢收。」馬先生又指，疫情期間，生意進一步受到打擊，「最少無咗一半生意。」

馬先生苦笑道，高官與其聚焦貼街招，倒不如多花精力解決房屋及就業等民生大事，「我哋貼呢啲街招，都只不過想搵食，方便市民。」他又認為街上不只通渠街招，租樓、財務公司等廣告亦成行成市，「政府又係咪一視同仁呢？」

▼18區衞生黑點名單▼



+ 12

政府展開打擊衞生黑點計劃，負責領軍的政務司副司長卓永興要求下屬跟進違例街招情況，相中左邊的渠管便貼有通渠街招，全部有電話可聯絡到。(政府新聞網圖片)

通渠師傅突收政府人員來電：略嫌小事化大

另一50多歲的通渠師傅周先生則指，他主要於油尖旺一帶工作，以往一直相安無事，但今天突然收到政府人員來電，「唔睇新聞都唔知發生咩事。」他認為新官上任三把火，「佢地要做返啲嘢畀市民睇，但略嫌小事化大咗。」



周先生本任職廚師，惟疫情持續下多間餐廳倒閉，終致失業，遂轉投通渠行列，幫補生計，「點知今日就發生呢啲無妄之災。」他憂慮港府日後將續趕盡殺絕，他明言考慮轉行，「有手有腳，應該唔會餓得死掛？」

定罰可被判罰1萬及日罰300元

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第104A（1）條規定，任何人在政府土地（除非獲得主管當局書面准許）或私人土地（除非獲得該土地的擁有人或佔用人書面准許展示）張貼招貼或海報，即屬犯罪。 違例者一經定罪，最高可判罰款10,000元及每日罰款300元。

+ 3

卓永興巡後巷見街招：打電話畀個通渠王 話佢聽已違法

政府展開打擊衞生黑點計劃，負責領軍的副政務司司長卓永興今日率領多名官員「落區」視察衛生黑點，包括旺角塘尾道後巷等。

卓永興巡視首站期間，發現牆上貼有大量通渠街招，隨即要求下屬跟進，「呢位仁兄，呢位『通渠王』貼晒啲嘢係度，都係違法㗎喎，打個電話畀佢，話畀佢聽已經違法，睇吓係咪檢控。」他事後受訪時，否認全港清潔是「做騷」或「大龍鳳，政府亦非「做了就算」或「交功課」，行動絕對不會只做3個月，強調各部門每年都要提交翌年的工作計劃，持續評估成效。

▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼

