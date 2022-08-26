卓永興等8官員月內染疫　涉3紀律部隊　鄧炳強：官員須守防疫措施

香港新冠疫情再有惡化跡象，今日（26日）確診宗數達7,835宗，當中政務司副司長卓永興、商務及經濟發展局局長丘應樺今相繼染疫。自本月起，接連有政府官員染疫，其中3人為紀律部隊高層，包括警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏、消防處處長楊恩健等。保安局局長鄧炳強今日表示，有關官員染疫後須跟從衞生署的排及所有法例要求，作出有需要調查。



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今日兩高官染疫 涉政務司副司長卓永興、商經局長丘應樺

本港接連有高官染疫，今日政府宣布政務司副司長卓永興快速測試陽性後，不足一小時，再公布商經局局長丘應樺初步確診。商經局副局長陳百里及政治助理李世華，經衞生防護中心評估後，被列為密切接觸者，需要家居隔離。

三紀律部隊首長確診 包括蕭澤頤、楊恩健及區嘉宏

至於保安局轄下部門亦先後有高層確診，包括入境處處長區嘉宏昨日快速測試陽性，同日有上班；警務處處長蕭澤頤本周二（23日）確診；消防處處長楊恩健則早於8月4日確診。

此外，勞福局副局長何啟明、政府物流服務署長陳嘉信亦於本月初接連染疫，廉政專員胡英明則於本周日（21日）確診。

鄧炳強指官民均須遵守防疫措施：係每個人嘅責任

保安局局長鄧炳強於記者會表示，當局有清晰指引界定密切接觸者，又強調任何官員及市民，均須遵守防疫措施，「係每個人嘅責任。」

被問到多名高官染疫是否涉及飯局等相關聚會。鄧亦強調，有關官員在染疫後，必須跟從衞生署的安排，以及所有法例要求，作出有需要的調查。

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盧寵茂關注高級官員確診 暫未考慮實施政府僱員在家工作

醫務衞生局局長盧寵茂亦在疫情記者會中表示，關注最近有高級官員受感染，認為與整體社會的確診數字上升、社區容易傳播病毒相關。他指，將特別關注政府部門會否大規模爆發，因此會加強政府總部的檢測，除快速測試外，建議每周做兩次核酸檢測。

盧亦指，希望確保政府大腦及中樞，不受嚴重爆發的疫情影響，稱政府暫時未考慮在家工作的安排，但強調視乎疫情的變化，任何方案均作考慮。