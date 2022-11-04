立場新聞案　警稱怕文章下架擷取300文章未呈報　辯方稱感震驚

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（4日）在區域法院續審。資深大律師余若薇對於控方未將300份未使用資料披露予辯方，大感憂慮及震驚，指該些資料對於他們的憲制爭議十分重要；控方解釋警方當時收到情報，指《立場》會將文章下架，遂曾下令：「有幾多cap（擷取）幾多。」主控又強調，他們也是昨天才知道警方曾擷取逾300篇文章。



上司曾下令有幾多cap幾多

負責截圖保存證據、警員廖浩明（音譯）昨作供時透露，其上級高級督察盧健賢於去年6月24日，指示其在《立場》網站擷取300多篇文章，但最終只將其中30篇整理作證物。控方高級助理刑事檢控專員伍淑娟今指，盧當時收到情報指，立場會將部份文章下架，因此下令其下屬「有幾多cap（擷取）幾多」。

辯方指警撿走證物令報道無法呈堂

辯方資深大律師余若薇今對此表示十分憂慮及震驚，指控方理應知道案件中未被使用我資料都需要交予辯方，尤其本案涉及憲制挑戰，故了解控方為何選擇使用涉案17篇文章十分重要。辯方又指，眾被告被捕當天，警方「攞晒我哋所有嘢」，《立場》亦即時停運，故很多其他新聞報道均無法呈堂。

最高刑罰2年但被告已被拘留近一年

余續指，如今辯方須找時間查閱300篇額外文章，並與向被告解釋資料及索取指示，明顯將超越初時預期的20日審訊。余又指，兩名被告由去年 12 月開始還押，本案最高刑罰只是 2 年。余對此表示依然會盡力處理本案，但形容：「呢個新發現唔喺我預期之內。」又稱對此感到：「非常不滿和憂慮。」

主控官稱昨晚才知道警曾截300文

主控官則稱：「尋晚先知咁嘅事。」又稱截圖人員將 300 多篇的文章視作情報，才未有將該些文件傳予案件主管。至於涉案3封指示截取《立場》資料的電郵，伍解釋指，若該電郵未被存檔，且電腦的記憶體不足，電郵會自動刪除，或因有警員判斷為不重要而刪除。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

審訊下周一（4日）續。

案件編號：DCCC265/2022