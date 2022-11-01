立場新聞涉煽動案　控方指屬政治平台　2019年後收捐款達8000萬元

《立場新聞》被指發布煽動文章，其前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐，及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今(1日)在區域法院續審，法官郭偉健准控方將10篇疑超越檢控期限的文章呈堂後，主控官隨即讀出開案陳詞，透露涉案的17篇文章包括訪問、網誌和新聞，受訪對象或撰稿人包括羅冠聰、許智峯、梁頌恆及區家麟等。控方又指，《立場》不僅是網媒，更是政治平台，反修例運動後更吸引大批志同道合的人士，其所收捐款由2018年以前每年僅約500萬元，至2019年社會事件後，增至8000萬港元，增幅逾15倍。



3名被告：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」，指他們於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，串謀他人發布或複製煽動刊物。

《立場新聞》署任總編輯林紹桐。（余俊亮攝）

官裁定10篇超越期限文章可呈堂

辯方昨指，鍾及林於去年12月29日被捕，若根據《刑事罪行條例》第11條訂明煽動罪行定明，只可於犯罪後6個月內檢控，即他們被捕前6個月內所發布的文章，才符合控罪要求，惟控方依賴的17篇文章中，有10篇不在這６個月的期限內，認為控方不應用該10篇文章作檢控基礎；控方卻反駁指，控罪元素包含「串謀」，案情有連續性，故亦需考慮其外顯因素，故條例所說的時限，不適用於本案。郭官今裁定該17篇文章可呈堂，但會於裁決時才宣讀理中。

涉案17文提及激進及違法政治理念

主控官隨即讀出開案陳詞，指首被告是《立場新聞》的東主、營運者，被告鍾沛權及林紹桐當時則分別為總編輯及副總編輯。控方將依賴《立場》於 2020年7月7日至 2021 年12月29日發佈的共17篇文章，主要在6 大範疇，包括：民主派初選案、12 港人潛逃、境外勢力倡議國際制裁、國安法相關執法行動和司法程序、中大暴動案，及攻擊中央和政權等。主要可分為專訪、網誌、新聞報道三大類，當中受訪對象或撰寫者包括：何桂藍、鄒家成、梁晃維、羅冠聰、許智峯、梁頌恆、陳沛敏、張崑陽、區家麟等人(詳看下圖)，他們多為在港被捕或已流亡海外人士，控方指文章內容宣揚激進及違法的政治理念。

案中所涉17篇文章的受訪對象或撰稿人包括羅冠聰等多人。(詳看下圖)

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文章曾在多個平台發佈

控方重申，他們只須證明各被告知悉涉案刊物具煽動意圖，毋須證明其本人有煽動意圖。《立場》報道內容包括政治、社會、國際等，文章隨時更新，不定期進行人物專訪及轉載他人的文章。除了官方網站外，《立場》另設有Facebook、Telegram、YouTube、Instagram 等，涉案17篇文章部分有在以上平台發佈。 《立場》發佈的所有報道、文章均是免費提供予公眾閱讀，但公眾可選擇以訂閱模式作定期捐助。

2019年後捐款大增逾15倍

控方另指《立場》不僅是網媒，更是政治平台，宗旨為「守護民主、人權、自由、法治與公義」。《立場》另會接受不同形式的公眾捐款方法，包括可透過 PayPal 、轉數快等作捐款贊助。自2019 年反修例事件後，吸引大批志同道合或政治理念相同人士追捧，《立場》所接收到的公眾捐款亦大幅增加，於2015年至2018年期間，《立場》的淨收入平均每年約為港幣500多萬，於2019年則大幅增加至全年約港幣8,000萬，即有超過15 倍的增幅。

控方指立場在2019年社會事件後，其所收捐款大增超過10倍至達港幣8千萬元。（資料圖片）

英國設分社 與激進活躍分子合作

控方續指，《立場》於2020年在開設英國分社不久前，已多次與身處海外的激進活躍分子、或被通緝的政治人物合作，如許智峯、梁頌恆、羅冠聰等，並以專訪或博客網誌形式，以《立場》作為其發聲平台，宣揚他們激進及達法的政治理念。控方直指，《立場》在相關訪問中，不單沒有和他們的非法立場切割，反而把他們「包裝作人權戰士」。另控方亦指，35+案被告被捕之後，《立場》又發布羅冠聰的網誌，為該等犯案者外戴光環，並乘機打擊政府。

鍾林均先後曾任總編輯

控方最後指，鍾林二人在《立場》一直擔任管理工作，先後任職總編輯。鍾在錄影會面中承認其作為總編輯，有責任作出所有《立場》內容上的決策。這包括負責審閱《立場》所有發布的文章及影片，包括所有博客的網誌。若沒有得到總編輯的批淮，所有文章或影片都不得在《立場》平合發布。

控方認為涉案文章推波助瀾

控方認為，涉案17篇文章明顯是經細心安排，在有關時候，配合當時反政府社會事件於《立場新聞》推出發布，以推波助瀾，加強該些反政府議題的效力，例如為參與初選的何桂藍、鄒家成及梁晃維等「造勢」，宣傳他們的違法主張；對於流亡人士，如羅冠聰、許智峯及梁頌恆的專訪，及張崑陽的網誌，不僅沒有與 4 人的非法立場切割，反而將他們包裝成人權戰士，部份博客文章，亦在沒有事實基礎下，抹黑及污蔑《國安法》及一眾執法人員。控方認為眾被告必然知悉其具煽動意圖，並是特意在此情況下將之發布。

案件編號：DCCC 265/2022