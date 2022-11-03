立場新聞案　警員讀出多段讀者留言　控方稱會以此證煽動程度

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（3日）在區域法院續審。負責截圖保存證據續的警員作供，並在控方示下讀出一些讀者留言，主控官亦向法庭稱，將依賴部份讀者留言證明煽動程度，惟辯方反駁指《立場》作為網媒，無法篩選甚麼人進入網站瀏覽，或讀者如何留言，法官卻質疑留言是否真的不能刪除。



控方認為留言反映煽動程度

主控官指，《立場》在社交媒體上的部份留言很重要，結案時會作進一步陳詞，並會指出這些留言的煽動程度。辯方聽罷即回應說，《立場》是一間網媒，無法篩選甚麼人曾進網站瀏覽，或估計到文章會有多少讀者和點讚，亦無法篩選哪些讀者會留言或會怎樣留言。法官郭偉健卻質疑說：「留言係咪真係唔可以去刪除？」又質疑某些留言一直到警員截圖時仍存在，這會達至何種效果。辯方最後要求控方在庭上明確指出會依賴哪些留言。

《立場新聞》署任總編輯林紹桐，被控煽動罪名。（資料圖片）

警員庭上讀出部份讀者留言

警員鄧偉權（音譯）之後繼續作供，並在控方指示下讀出多段留言，包括：「全家總動員 票投本土派」、「Chinazi Popo go to hell，3萬」、「自己香港自己救，結果失救…好人不長命 壞人禍千年…」、「Who care about 狗安公處，我支持香港獨立，你咬我食呀？」、「講起呢個政府同黑警，唔講粗口，好難形容得貼切」等。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022