立場新聞案　警員讀出多段讀者留言　控方稱會以此證煽動程度

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司,被控串謀發布或複製煽動刊物,案件今(3日)在區域法院續審。負責截圖保存證據續的警員作供,並在控方示下讀出一些讀者留言,主控官亦向法庭稱,將依賴部份讀者留言證明煽動程度,惟辯方反駁指《立場》作為網媒,無法篩選甚麼人進入網站瀏覽,或讀者如何留言,法官卻質疑留言是否真的不能刪除。



控方認為留言反映煽動程度

主控官指,《立場》在社交媒體上的部份留言很重要,結案時會作進一步陳詞,並會指出這些留言的煽動程度。辯方聽罷即回應說,《立場》是一間網媒,無法篩選甚麼人曾進網站瀏覽,或估計到文章會有多少讀者和點讚,亦無法篩選哪些讀者會留言或會怎樣留言。法官郭偉健卻質疑說:「留言係咪真係唔可以去刪除?」又質疑某些留言一直到警員截圖時仍存在,這會達至何種效果。辯方最後要求控方在庭上明確指出會依賴哪些留言。

《立場新聞》署任總編輯林紹桐,被控煽動罪名。(資料圖片)

警員庭上讀出部份讀者留言

警員鄧偉權(音譯)之後繼續作供,並在控方指示下讀出多段留言,包括:「全家總動員 票投本土派」、「Chinazi Popo go to hell,3萬」、「自己香港自己救,結果失救…好人不長命 壞人禍千年…」、「Who care about 狗安公處,我支持香港獨立,你咬我食呀?」、「講起呢個政府同黑警,唔講粗口,好難形容得貼切」等。

3名被告依次為:Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權(52歲)及林紹桐(34歲),同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號:DCCC265/2022