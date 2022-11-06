八達通線上服務一度跪低　市民湧fb投訴「出唔到閘」「收唔到錢」

八達通今日（6日）疑出現集體「死機」，八達通上午10時許公布，「系統未能提供線上服務，對此深感抱歉」，又建議用戶可改用現金增值。不少受影響市民湧到八達通Facebook專頁留言，不滿「今朝7 點到而家喇，要整幾耐!?」更有車主求助「我係停車場出唔到車，點計呀？」亦有餐廳負責人批評「開緊舖收唔到錢」。



八達通回覆《香港01》查詢表示，商用版八達通App及八達通線上服務於今日稍早時間受影響，服務已於11時許陸續回復正常。



八達通今日（6日）公布，系統未能提供線上服務，（八達通FB圖片）

八達通今早在Facebook專頁公布，「我們暫時未能提供線上服務。我們會盡快恢復服務。為客戶帶來不便，我們深感抱歉。大部分交通及零售付款不受影響。客戶如有需要可用現金增值。」

「今朝7點到而家喇」

不少受影響人士在帖文下「畀嬲」，有指主要是Android版八達通失靈，但有網民指「連iPhone 八達通也用不著哦。」、亦有網民指「今朝7點到而家喇，要整幾耐!?」、「 一開app就彈去維修告示」、「街巿全場停晒」。

有人亦留言求助聲稱留在停車場內，未能拍卡離開，「我係停車場出唔到車，點計呀？」又有餐廳負責人表示：「幾時先整番好吖？開緊舖收唔到錢。」、「手機app壞，餐廳收錢又壞」。

八達通今日（6日）公布，系統未能提供線上服務，（資料圖片）

八達通：11時許陸續回復正常

八達通回覆查詢表示，商用版八達通App及八達通線上服務於今日稍早時間受影響，服務已於11時許陸續回復正常，「如有需要，客戶可先行用現金增值。為客戶和商戶帶來不便，我們深感抱歉。」