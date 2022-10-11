舊版八達通11.15起另收每年20元行政費　設一年寬限期免費換卡

八達通卡有限公司今日（11日）宣布，將於11月15日起，向15年或以上舊卡實施「逾期更換行政費」，但會提供一年寬限期予舊卡卡主退卡或免費換新卡。若用戶在明年11月15日寬限期屆滿前仍未換卡，將會被扣除每年20元的行政費，直至餘額和按金均被完全扣除為止。八達通呼籲用戶，依時更換即將失效或已失效的八達通卡。



八達通卡公司表示，將會為即將失效的舊卡提供為期至少三個月的通知期，當客戶拍卡消費時，會聽到到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，提醒客戶換新卡。換卡後，舊卡的餘額及大部份八達通服務／優惠都會全數轉移到新卡。舊卡將會在三個月通知期過後自動失效。

值得注意的是，八達通的「逾期更換行政費」將於11月15日生效，但將會為失效的舊卡提供一年寬限期，讓卡主在限期內退回舊卡，或免費更換新卡，亦即徵費措施會延至於下年11月15日才正式實施，屆時八達通將會從失效的舊卡餘額及按金中，每年扣除20元「逾期更換行政費」，直至此兩筆款項被完全扣除為止。

（八達通新聞稿截圖）

八達通提醒，客戶可從多個渠道查看是否需要更換新卡，包括八達通的相關網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」。另外，若客戶已將八達通登記在八達通App，當相關八達通需要更換時，客戶將會於八達通App收到通知。

八達通自2017年推出「八達通換卡計劃」，逐步更換15年以上的八達通，以鼓勵客戶為其即將失效的八達通卡更換為最新版本，以確保客戶能全面享用最新的服務，及獲得更安全各先進的八達通技術，至今已更換了200萬張舊卡。