消費券｜八達通今起可拍卡取第一階段尾數　第二階段等12.16領取

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】以八達通領取消費券2022的市民，如未領取第一階段尾數1,000元，今日（16日）即可到指定便利店、超級市場、公共交通費用補貼領取站等領取，而條件是合資格消費須滿4,000元。



第一階段4月7日發放，使用八達通領取的市民要留意，該階段最後計算合資格消費期限為10月31日，若屆時仍未達4,000元，便不能在11月16日至12月31日領取尾數，該1,000元將「送返」政府。由於第二階段第二期本月1日才發放，即使消費額已達標，最快也要到12月16日才能領取尾數1,000元。



另透過三款電子錢包領第一階段5,000元消費券的市民也要留意，使用限期為10月31日，逾期未用也會被政府一筆勾銷。



早前不少市民因未能領取尾數紛紛向八達通公司投訴，而他們的盲點就是「合資格消費」累積總額未達標，或不清楚何謂合資格項目。下文將教導如何用4個方法查詢「合資格消費」、用實體卡如何查數等。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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計算第一階段合資格消費額限期10.31

經八達通領取消費券，第一階段尾數1,000元最早6月16日可領取，惟當時有逾200萬名用戶因合資格消費金額未達4,000元，因此未能如期領取，需等待之後每月16日起的新一次拍卡領取日子。

該期尾數最後領取期限為今年12月31日。仍未領取的市民須注意，其計算合資格消費額最後期限為今年10月31日，若屆時仍未達4,000元，則不能在11月16日或之後領取，該1,000元消費券將「送返」政府。

八達通早前提醒，市民可在八達通消費券計劃網頁，輸入已登記消費券的八達通號碼，以及消費券登記參考編號的最後8位數字，以查閱「不合資格消費」的交易詳情。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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目前一共有4個方法查詢是否「不合資格消費」。

1. 八達通消費券查詢網站（點擊即查合資格消費額）

2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）

3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」

4. 八達通電話熱線2969 5500

八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

八達通App推長者簡易版功能 字體更大更清晰

八達通已為App推出長者專用的簡易版功能，用戶只須在主頁切換至簡易版面，字體相比上個版本更大更清晰。用戶可善用其查閱功能，得知消費券相關的交易詳情及金額，只需可透過輸入八達通卡的號碼，便可幫助親友包括長者查閱多個相關資訊，包括︰

．可領取／已領取消費券的金額；

．尚未領取的消費券金額；

．領取消費券的限期；

．「合資格消費」累積總額；

．各項「合資格消費」、「不合資格消費」的交易詳情。



第二階段計算合資格消費券金額為11.30

至於8月7日及10月1日放的第二階段兩期消費券，八達通用戶要留意，今日不能拍卡收到尾數。原因是計算這次合資格消費額是否達4,000元，截數日為11月30日，因此最早要等到12月16日才可領取尾數1,000元，即今日勿白行。最後計算合資格消費額為明年3月31日，最遲9月30日領取尾數。

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。