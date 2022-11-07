社會醫學學院院長彭飛舟出任基層醫療健康專員　今日履新

醫務衞生局今日（7日）宣布，現任香港社會醫學學院院長、老人科醫生彭飛舟出任基層醫療健康專員，今日履新。



彭飛舟出任基層醫療健康專員，今日履新。 (資料圖片)

醫務衞生局今日指，彭飛舟由醫管局借調到醫衞局，彭本身為一位老人科專科醫生，亦為現任香港社會醫學學院院長。他曾在香港大學公共衞生學院任職臨床副教授，並曾擔任安老事務委員會成員。

翻查資料顯示，彭飛舟曾於2016年5月開始出任葛量洪醫院行政總監，並於2017年11月起兼任東華醫院行政總監，此前亦曾在醫管局總辦事處先後擔任總行政經理（醫療職系）及總行政經理（質素及標準）職位，自2018年10月1日起出任醫管局總辦事處人力資源主管，後在2020年離職。

《施政報告》宣布政府今年內會推出「基層醫療健康藍圖」，目標是改革醫療體制，投放更多資源推動基層醫療服務，將目前以治療為主、醫院為重的格局，轉為以預防為先、社區為本的體制。

醫務衞生局發言人說，彭飛舟具備豐富的公共醫療發展及管理經驗，將會帶領基層醫療健康辦事處推動基層醫療發展，落實「基層醫療健康藍圖」相關措施，包括成立「基層醫療健康管理局」、推動防治和管理慢性疾病的工作等。