醫管局人力資源主管彭飛舟突辭職　曾被指向罷工醫護「秋後算賬」

醫院管理局周一（3日）證實人力資源主管彭飛舟醫生已辭職，但未有透露其離任原因。自今年初數千醫護響應罷工以要求當局「封關」後，醫管局多次表明會追究，而彭飛舟醫生就曾去信全體醫護，表明局方會就「未獲批准的缺勤」保留追究權利，令他受前線醫護狠批。 據了解，彭飛舟於月前辭職，未來希望專注於臨床工作。

醫管局人力資源主管彭飛舟辭職。 (資料圖片)

醫院管理局回覆查詢時表示，人力資源主管彭飛舟醫生因個人理由辭職，而局方會按機制進行招聘，填補有關空缺。據了解，彭飛舟於月前辭職，未來希望專注於臨床工作。

彭飛舟是一名內科醫生，他自2016年5月開始出任葛量洪醫院行政總監，並於2017年11月起兼任東華醫院行政總監，此前亦曾在醫管局總辦事處先後擔任總行政經理（醫療職系）及總行政經理（質素及標準）職位，自2018年10月1日起出任醫管局總辦事處人力資源主管。

今年初新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情爆發時，醫護界發動罷工要求港府全面封關；醫管局其後多次表示會追究罷工醫護，而作為人力資源主管彭飛舟就曾去信全體醫護，表明局方會就「未獲批准的缺勤」保留追究權利，受前線醫護狠批。