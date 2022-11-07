酒店業主聯會李漢城上月辭世　家屬登訃聞11.13世界殯儀館公祭

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城上月離世，家屬今日於報章刊登訃聞，李漢城享年73歲，將於下周日（13日）上午舉行公祭，中午移至和合石火化。



香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城。(資料圖片/高仲明攝)

李漢城家屬今日於報章刊登訃聞，指李漢城於今年10月21日晚於香港浸會醫院離世，享年73歲，遺體移至紅磡世界殯儀館，將於本周六（12日）晚上7時30分在殯儀館地下世界堂進行安息禮拜，下周日（13日）上午11時舉行公祭，中午12時出殯往和合石火化場進行火化禮。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城上月離世，家屬今日於報章刊登訃聞。（香港01記者攝）

獲委任太平紳士 擁銅紫荊及銀紫荊星章

資料顯示，李漢城於1985年開始出任香港酒店業主聯會執行總幹事，致力培訓業界人才，曾出任職業訓練局酒店、飲食及旅遊業訓練委員會委員多年，並自2007年起出任副主席。他也是該局轄下中華廚藝學院、酒店及旅遊學院和國際廚藝學院訓練委員會的副主席，並分別於2000年及2001年擔任香港中文大學和香港理工大學酒店及旅遊管理學院諮詢委員會委員。

他亦是亞洲餐飲廚藝協會榮譽主席、粵港澳酒店總經理協會主席及旅遊事務署旅遊業策略小組成員，曾擔任多項公職，包括消費者委員會委員、破產欠薪保障基金委員會委員、處理鐵路方案反對意見聆聽委員會成員、勞工顧問委員會轄下勞資關係委員會成員，以及東區區議會委任區議員等。

李漢城於2002年獲委任為太平紳士，並分別於2004年及2016年獲頒授銅紫荊及銀紫荊星章，表揚他對旅遊業和社會的貢獻。