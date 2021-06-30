英國禁飛｜酒店業界李漢城：檢疫酒店暑假損失數千萬元　促增補貼

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-30 08:54

政府將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由明日（7月1日）凌晨零時起，禁止所有從當地來港的民航客機著陸香港，同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾於該地區逗留超過2小時的人登上來港客機，阻止相關人士轉機到港。 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今（30日）早在港台節目表示，檢疫酒店出現很大混亂，蒙受損失嚴重。有酒店初步估計損失超過3,000至4,000萬元生意， 以中型酒店700元一晚為例，損失生意額達數千萬元以上。他批評政府與業界缺乏溝通，建議增加補貼以減輕損失。

▼禁飛令實施前 市民由英國抵港▼

+ 2 + 2 + 2

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，業界明白抗疫重要性，惟今次英國禁飛突然出現，導致檢疫酒店出現很大混亂，蒙受損失相當大。很多留學生早已為暑假訂房，部份酒店本來訂房已達八成，現在需要退款。他說有行家初步估計損失超過3,000至4,000萬生意， 以中型酒店700元一晚為例，損失數千萬元以上的生意額。聯會正統計所有檢疫酒店的總損失，有待進一步評估。

他批評政府推禁飛事出突然，事前與業界缺乏溝通，「政府需要我嘅時間要我哋，突然唔需要嘅時候可唔可以協商，減低營運上嘅損失？」他建議政府增加對檢疫酒店的補貼，以減輕業界損失。

▼第四輪指定檢疫酒店名單（有效期至8月31日）▼