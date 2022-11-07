醫院確診病人襲護士　盧寵茂強烈譴責　責成醫管局檢視保安措施

《香港01》今日（7日）報道聯合醫院有確診新冠病毒病人襲擊醫護事件，導致兩名護士受傷。醫療衞生局局長盧寵茂下午發聲明，強烈譴責有關行為，強調政府對在醫療機構發生的暴力行為是零容忍，並慰問受傷護士，並祝願他們早日康復，責成醫院管理局檢視轄下所有醫院的保安措施，以確保員工及病人的安全。



香港專職醫療人員及護士協會幹事、公立醫院護士劉凱文表示，約束衣主要包括安全背心、肢體固定帶，若僅穿著最基本的安全背心，「如果有啲精靈啲，醒目啲（病人）都有機會掙脫。」他指過往公立醫院曾發生相關事件，強調「已經唔係第一次」，希望醫管局認真跟進及嚴肅處理。劉又指，病人襲擊醫護事件亦反映公院人力資源配置出現漏洞，尤其是通宵更可謂「叫天不應叫地不聞」，建議當局審視人手安排。



聯合醫院日前發生一宗病人打護士事件。（資料圖片）

劉凱文：精靈、醒目病人有可能掙脫約束衣

劉凱文表示，約束衣用於神志不清、暴力傾向或自殺傾向的病人身上，防止病人跌倒、試圖拔除身上的醫療儀器，或醫護人員免受傷害。約束衣主要包括安全背心（Safety Vest）、肢體固定帶（Limb Holder），更甚者或要被綁住腰部。

他指，安全背心為基本的約束衣，「有兩條繩好似蝴蝶咁，兩條繩綁喺床褥下面嗰個板度。」約束衣的紐扣在病人後背位置，且紐扣比較密，又指聯網約束衣的設計會更加複雜。若僅穿著最基本的安全背心，對於力量不大的病人，相信能發揮一定功效，但「如果有啲精靈啲、醒目啲（病人）都有機會掙脫。」

劉凱文表示，病人襲擊醫護事件反映公院人力資源配置出現漏洞。（資料圖片 / 李孫彤攝）

通宵更最高危 「叫天不應叫地不聞」

劉凱文表示，病人襲擊醫護事件亦反映公院人力資源配置出現漏洞，尤其是通宵更可謂「叫天不應叫地不聞」。即使是普通病房，都僅得兩名護士照看50至60張病床，而隔離病房的每一病格，約有一至數名病人，估計亦僅得兩名護士照看病人，並建議當局需重新審視人手安排。

另外，劉亦建議，醫護人員若難以處理暴力傾向的病人或預示危機發生，需即時呼叫其他人協助。不過他坦言，聯合醫院即使有24小時的管事部，但「係咪真係有咁多保安，半夜可能得返一個人，係咪咁容易集合到同事來幫拖？」他促加強公立醫院的警崗角色，為醫護人員或病人提供即時支援。

劉凱文指出，過往公立醫院一直有發生病人對醫護人員使用語言或肢體暴力的事件，強調「已經唔係第一次」，希望醫管局認真跟進及嚴肅處理。

確診病人衝出病房追趕護士

《香港01》今日報道，一名55歲確診人士於隔離病房住院期間一直表現出有暴力意圖，須穿約束衣並固定床上。男病人於本周日（6日）突然衝出病房，憤怒地追趕護士，並抓住一名護士頭部撞向病房門， 另一護士試圖制止時亦受襲，最後醫護人員將其合力制服，警方將其後將該名病人拘捕。