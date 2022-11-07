01搶先│消息：聯合醫院確診中年男發難扯護士頭撼門　涉傷人被捕

聯合醫院發生新冠病人涉打醫護事件。據了解，聯合醫院隔離病房一名確診病人日前擅自離開病格，期間涉嫌襲擊兩名護士，兩人傷勢不輕，面部受傷及須要縫針。



消息指，被捕人為一名55歲確診人士，住院期間一直表現出有暴力意圖，須穿約束衣並固定床上，至本周日（6日）男病人突然衝出病房，怒氣沖沖地抓住一名護士頭部撞向病房門， 另一外護士上前制止時亦受襲，醫護人員立即合力制服，男病人最終因傷人被捕。



《香港01》正向醫管局及警方查詢。



聯合醫院日前發生一宗病人打護士事件。（資料圖片）

消息指，被捕的確診男病人55歲，報稱建築工人，過往沒有精神病史，他於今年10月29日感染新冠肺炎，11月4日因呼吸急促進入聯合醫院接受治療，由於他一直表現出有暴力意圖，因此需要穿約束衣，並且固定在床上。

突然解開束縛衣 衝出病房施襲

據悉，11月6日凌晨1時20分，當時一名護士在病房櫃檯工作，病人突然解開約束衣衝出病房，並憤怒地追趕護士，他抓住該名護士的頭部並撞向病房門， 導致她摔倒在地上。此時，另一名護士聽到同事呼叫求救，便立即上前把男病人拉開，但亦受到男病人襲擊。最後男病人被其他醫療人員制服，其後警方將他拘捕。