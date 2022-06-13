聯合醫院4人染疫、23人檢疫內情曝光 涉出席歡送會 除罩大合照
撰文：黃偉倫
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新冠疫情近日有反彈趨勢，醫院管理局今日（13日）在疫情記者會上透露，聯合醫院精神科有三名護士及一名支援人員確診，並指另有23名該院員工，由於與確診者曾出席聚會，因此列為密切接觸者，需留家檢疫。《香港01》接獲消息指，該院約30人日前一同出席一位同事離職時聚餐，而且未有戴上口罩合照，出席者更有護士長。
醫管局：3名染疫護士主要負責外展工作
醫管局總行政經理李立業指，其中一名確診護士昨日（12日）已出現病徵，檢測後發現病毒呈陽性，院方在調查後發現，確診者曾與多人出席聚會，並除口罩用膳，現時有23名曾出席同一聚會的醫院員工，被列為密切接觸者，需要接受檢疫。
李立業指又指，確診的三名護士主要負責外展工作，故臨床服務未受影響，亦沒有病人被列作密切接觸者。醫管局重申，醫護應避免出席聚會，即使參與聚餐，亦要避免交談，用膳後盡快戴口罩，並保持社交距離，遵守感染控制規定。
有出席者一度上載大合照至社交媒體
讀者黃小姐（化名）向《香港01》表示，大約5月底至6月初，聯合醫院員工為慶祝一名同事離職，故舉行了約30人出席的聚會，當時眾人曾除下口罩用膳，大合照時亦未戴上口罩，情況不理想，而且出席者中包括護士長。黃小姐表示，有職員之前曾在社交媒體上傳合照，但知道出現群組式爆疫後，便刪除相片。
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