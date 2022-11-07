聯合醫院兩女護士遭確診漢打傷　一人面部要縫針　一人牙齒破損

聯合醫院發生確診新冠病人襲擊醫護事件，聯合醫院發言人今日（7日）回應指，事件中受傷的兩名女護士需到急症室治理，其中一人面部需要縫針，另外一人牙齒破損，事發後，醫院即時加派保安員駐守病格外，以免發生同類事件。聯合醫院又稱，非常關注事件，醫院對工作間暴力事件採取零容忍態度，強烈譴責有關病人的暴力行為，會嚴肅跟進及全力配合警方調查。



另外，警方回覆指，接獲聯合醫院職員報案後到場，兩名受傷護士均為女性，分別為29歲及45歲。警方經初步調查，以涉嫌傷人拘捕一名55歲姓蘇男子。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進調查。



聯合醫院日前發生一宗病人打護士事件。（資料圖片）

院方：確診漢鹽水架襲擊醫護人員

聯合醫院發言人表示，一名55歲確診新冠男病人，於昨日（6日）凌晨，擅自離開隔離病格，前往護士站，期間病房的醫療儀器遭損毀。醫護人員上前制止時亦被人以鹽水架襲擊，導致兩名護士受傷。聯合醫院保安員到場協助並即時報警，成功制服該名病人，並將病人送回隔離病格。

兩名受傷護士送往院內急症室治理，其中一人面部需要縫針，另外一名護士牙齒破損，需接受進一步治療。事發後，醫院亦即時加派保安員駐守病格外，以免發生同類事件。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件

呼籲病人遵從醫護人員指示

聯合醫院稱非常關注事件，並向受傷同事致以慰問及為他們提供適切治療，醫院亦會為他們及所有受影響的員工提供心理支援 。此外，醫院對工作間暴力事件採取零容忍態度，強烈譴責有關病人的暴力行為，定會嚴肅跟進及全力配合警方調查。

聯合醫院強調一向十分重視員工工作期間的安全，亦有既定措施和指引，預防同事工作期間發生暴力事件。醫院會檢視及加強病房的安全措施，以確保員工工作期間的安全。該院亦呼籲病人為自身健康及公眾利益着想，應與醫護人員合作及遵從醫護人員指示。

警方：兩護士傷及面部、眼及手

警方表示，於11月6日凌晨約2時47分接獲職員報案，指聯合醫院兩名女職員被一名男病人以手及硬物襲擊。警方接報到場，經初步調查，拘捕一名55歲姓蘇男子，涉嫌傷人。案件中一名29歲女職員面部及手部受傷，一名45歲女職員眼部及手部受傷，兩人清醒被送往聯合醫院治理。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進調查。