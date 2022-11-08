前港姐黃嘉雯胞姐不服虐貓罪成上訴　控方：咩人會將貓擺落洗衣機

前港姐冠軍黃嘉雯的胞姐，在其IG帳戶上載一段將貓放入開動了的洗衣機的影片，今年2月被裁定虐畜罪成，判罰80小時社會服務令。她不服定罪提出上訴，今（8日）於高等法院審理。上訴方指，獸醫報告顯示涉案貓咪身體狀況良好，但未有檢查其心理狀況，質疑片中人行爲並不構成「惡待」。律政司的代表卻質疑：「有咩人會將隻貓擺落洗衣機？」又指被困洗衣機內的貓看似想跳出來，認為這已足以構成虐畜。法官黃崇厚擇日宣判。



涉案貓無表面傷痕

上訴人黃綺婷（ 28 歲，保險從業員）被控於2021年2月7日，在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地惡待或驚嚇一隻貓，其胡亂或不合理的作為，導致一隻貓或受到不必要痛苦。根據原審時的承認事實，涉案貓隻事後交由愛護動物協會照顧，獸醫檢查後指它臨床狀況正常，沒有表面傷痕。

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指拍片人手有紅印

代表黃綺婷的律師指，黃當時手指有紅印，但片段中將貓放入洗衣機的人，其手指不見紅印，直言：「可能真係唔係佢（黃）隻手。」又質疑原審裁判官指見到紅印的說法有誤。

指原審官錯誤裁定貓咪遭惡待

律師又認爲，裁判官錯誤裁定片中人「惡待」貓咪，因獸醫檢查發現牠身體狀況良好。針對事件有否對貓咪造成驚嚇，律師指該獸醫原審時表示他並未檢查該貓的心理狀況，亦沒有動物行爲學的專業資格，只是自行判斷貓咪遇上本案情況下，正常會受驚，缺乏專家證據支持。即使片段顯示貓咪想跳出洗衣機，亦不代表牠必然受驚。

愛貓人看片怎會不生氣

律政司的代表回應指，原審官已詳細分析片中人為黃，涉案片在被告手機內找到，足以證明黃便是拍片人。對於黃聲稱是愛貓之人，若該片段是由黃的友人所拍，黃看到片段不僅沒有生氣或責怪對方，更將它上載至社交媒體，相信原審已經考慮了其説法是否合理。

貓想跳出已足構成虐畜

律政司另指，貓咪被放入封閉而狹窄且會轉動的洗衣機，直言：「有冇需要咁做？」又指貓咪看似想跳出來，認為此舉已足夠構成殘酷對待動物，反問：「有咩人會將隻貓擺落洗衣機？」

黃官稱，假如上訴得直，律政司會否考慮申請發還重審。律政司表示不排除有此可能性；上訴方表明反對，稱黃已完成社會服務令，如果發還重審會造成不公。

案件編號：HCMA113/2022