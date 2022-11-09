BB版復必泰開打　楊何蓓茵：預約率不理想　已邀KOL家長宣傳

「BB版」復必泰疫苗幼兒配方今日（9日）起供6個月大至4歲幼童接種，家長或監護人可預約時間帶同幼童到四間兒童社區疫苗接種中心。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）在電台節目中提醒家長表示，接種中心不設「即日籌」，但家長可以即時在網上預約。

她表示，「星期一至五的預約數目都唔係太高」，星期六的預約率「稍高一啲」，但仍然不理想。現時3歲以下幼童的接種率不足19%，情況令人憂慮。呼籲若父母要帶子女外遊，至少需要打2針才能產生較好保護力。她又指，當局已找到一些已為子女接種疫苗的KOL（網絡紅人）家長作宣傳，期望他們「以身作則」，並與家長分享子女的打針經驗。



楊何蓓茵表示，截至昨日（8日）晚上7時，當局共接到約750個接種復必泰疫苗幼兒配方服務的預約。



楊何蓓茵在港台節目《千禧年代》表示，星期一至星期五的預約數目不高，父母或要在平日工作，未能帶子女打針，「都可以理解嘅」。她又指，目前星期六的預約率會「稍高一啲」，強調仍然不理想。她指出，目前3歲以下幼童新冠疫苗接種率不足19%，情況令人憂慮。

截至昨日（8日）晚上7時，當局共接到約750個接種復必泰疫苗幼兒配方服務的預約。

楊何蓓茵表示，父母或要在平日工作，未能帶子女打針，都可以理解。（夏家朗攝/ 資料圖片）

她指，若父母要帶子女在聖誕節或新年期間外遊，至少需要打2針才能產生較好保護力。加上冬季在即，病毒將比較活躍，如同時受新冠流感夾擊，情況會嚴重。她呼籲，家長不要再等待或觀望太久，目前當局的到校打針服務及上門勸導計劃仍然進行中，希望更多老幼盡快打針。她又指，當局已找到一些已為子女接種疫苗的KOL（網絡紅人）家長作宣傳，期望他們「以身作則」，並與家長分享子女的打針經驗。

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中心不設即日籌 預約打針免浪費疫苗

目前12歲以下兒童必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰，楊何蓓茵表示，復必泰疫苗幼兒和兒童配方需要特別稀釋程序，稀釋後只能存放數小時，強調不希望浪費疫苗。因此中心不設「即日籌」，家長須提前網上預約，由於「而家預約名額都唔係話去到滿嗰個階段」，家長亦可以即時在網上預約，「可能即日預約，即日都有位都唔定」。

她又指，為避免混亂，出現「打錯針」情況，幼兒版本復必泰只在4間中心提供接種服務。被問及會否增加疫苗接種點，她稱，當局一直考慮中，但「唔好係大人小朋友（疫苗）撈埋一齊」。

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公務員事務局提醒，6個月至4歲兒童接種第1劑與第2劑復必泰疫苗應相隔8個星期，在知情同意下並考慮個人風險和好處後，有個人需要人士的接種間距可以縮短至最少3星期，而第2劑與第3劑應相隔3個月。

不同接種點為幼童接種科興名額十分充足

此外，除了復必泰疫苗外，不同接種點為幼童提供科興疫苗接種服務，接種名額十分充足。2種疫苗均能提供足夠保護，家長應為子女安排接種。

公務員事務局指，接種復必泰疫苗的家長同意書範本可以在2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站下載。除同意書外，3至11歲兒童必須由1名成年親屬、家庭傭工或學校老師陪同接種疫苗；3歲以下幼童則須由家長或監護人親自陪同前往接種疫苗。

接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，已入學的兒童在接種疫苗時要出示帶有學生照片的學校證明文件。

「BB版」復必泰四間兒童社區疫苗接種中心：

1、香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心（九龍灣承昌道1號香港兒童醫院臨床服務大樓（B座）地下）

2、香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（逢星期二及日）（黃竹坑南風徑1號）

3、香港中文大學醫院（逢星期二、四及六）（沙田澤祥街9號）

4、林士德體育館（葵涌興芳路176號）