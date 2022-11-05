「BB版」復必泰抵港　明日起預約　11.9起六個月至四歲幼童可接種

供六個月至四歲幼童使用，約9.6萬劑「BB版」復必泰疫苗幼兒配方昨日運送抵港，政府今日（5日）宣佈，明日（6日）上午九時開始可為幼童進行預約，家長或監護人可於下周三（9日）起，按預約時間帶同小朋友到四間兒童社區疫苗接種中心打針，有關中心將可為六個月至四歲的幼童提供接種復必泰疫苗幼兒配方服務。



2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約系統網址



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政府今日宣佈，由11月9日起，四間兒童社區疫苗接種中心將為六個月至歲四的幼童，提供接種復必泰疫苗幼兒配方服務。家長或監護人可由明日（6日）上午九時開始為幼童進行預約。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府自8月４日起已調低接種科興疫苗的最低年齡至六個月。隨着復必泰疫苗幼兒配方供港，接種復必泰疫苗的最低年齡已調低至六個月，為家長提供多一個選擇。兒童抵抗力較弱，一旦感染新冠病毒情況可以非常嚴重，康復後，亦有可能出現中、長期後遺症。接種疫苗可以減低重症和死亡的風險，故呼籲家長為子女健康着想，把握機會盡快為子女預約接種新冠疫苗。

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因應復必泰疫苗幼兒和兒童配方仍需要特別的稀釋程序，十二歲以下幼兒和兒童必須在四間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，中心不設「即日籌」，家長須提前網上預約。

四間兒童社區疫苗接種中心：



1)香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

地址：九龍灣承昌道1號香港兒童醫院臨床服務大樓（B座）地下)

2)香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（逢星期二及日）

地址：黃竹坑南風徑1號

3)香港中文大學醫院（逢星期二、四及六）

地址：沙田澤祥街9號

4)林士德體育館

地址：葵涌興芳路176號

六個月至四歲兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔八個星期，在知情同意下並考慮個人風險和好處後，有個人需要人士的接種間距可以縮短至最少三星期，而第二劑與第三劑應相隔三個月。政府亦會繼續為學校提供特別預約接種和接送服務。學校可向所屬教育局分區辦事處查詢詳情。

接種須知：



1)家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站下載。除同意書外，三至十一歲兒童必須由一名成年親屬、家庭傭工或學校老師陪同接種疫苗；三歲以下幼童則須由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗。

2)接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，已入學的兒童在接種疫苗時請出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。