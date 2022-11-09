「BB版」復必泰周三起供接種　香港兒童醫院四招防打錯針

供六個月大至4歲幼童使用的「BB版」復必泰疫苗幼兒配方今日（9日）起供接種，家長或監護人可按預約時間帶小朋友到四間兒童社區疫苗接種中心打針，包括香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心等，可為六個月大至4歲的幼童提供接種復必泰疫苗幼兒配方服務，同時為5至11歲的兒童提供復必泰兒童配方接種服務。



香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心醫務統籌郭美均介紹，復必泰幼兒配方及兒童配方劑量不同，中心用四招防止混亂，包括採用不同獨立雪櫃保存復必泰幼兒配方、兒童配方及科興疫苗，並分開上下午時段接受復必泰兩種配方預約等。郭美均還表示，對6日開放預約至今的情況較失望，會密切留意未來一兩個星期的預約情況，並呼籲家長盡快帶小朋友接種疫苗。



復必泰兩種配方防混淆 獨立保存分開預約

郭美均表示，復必泰幼兒及兒童配方均需經生理鹽水稀釋，前者含3微克mRNA有效疫苗成分成份，為成人劑量的十分之一；後者則含10微克，為成人劑量的三分之一。經生理鹽水稀釋後的接種容量均為0.2毫升。

在稀釋疫苗的工作間內擺放着三個不同的獨立雪櫃，分別存放復必泰幼兒配方、兒童配方及科興疫苗，雪櫃門上貼着標籤標註疫苗種類；稀釋疫苗的區域亦在房內分開，以免混淆。（第一招）

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上午時段只供接種復必泰幼兒配方

郭美均介紹，中心開放時間為周一至周日上午10時至下午6時，為防止接種時弄混兩種配方復必泰疫苗，中心不接受即日籌，必須提前預約。上午10時至下午1時半的時段僅開放給接種復必泰幼兒配方的兒童，下午2時半至6時的時段則開放給兒童配方預約。（第二招）

每支復必泰疫苗針筒貼標籤詳細說明

郭美均指，中心將在每日早上開放前稀釋好所需的復必泰幼兒配方疫苗，而中午休息時段則會清理上午未用完的疫苗，並預備下午所需的兒童配方，以免兩者混亂。（第三招）

每支復必泰疫苗針筒貼有標籤

兒童醫院藥劑師則現場示範稀釋過程，表示每一支復必泰疫苗針筒上均貼有標籤，印有接種年齡、劑量和有效時間。兒童醫院高級藥劑師黃澤齡則指，兒童及幼兒版復必泰稀釋後保存時間為12小時，成人版為6小時。（第四招）

周日起預約接種情況不理想

郭美均指，對由周日（6日）起開放預約以來的情況比較失望，目前周一至周四每日預約數量僅數十個，周五及周末預約數量則一共有一二百個；單就復必泰幼兒配方而言，周末僅幾十個預約。郭美均指將密切留意將來一兩個星期的預約情況。

郭美均表示，現時香港3歲以下幼童中，有8萬人未接種疫苗，兩萬人感染過新冠肺炎，其中兩人離世；目前只有約一成3歲以下幼童完成接種兩劑新冠疫苗，情況並不理想。她重申若打齊三針，保護率可達八成，呼籲家長盡快安排子女接種。

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四間兒童社區疫苗接種中心：



1)香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

地址：九龍灣承昌道1號香港兒童醫院臨床服務大樓（B座）地下

2)香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（逢星期二及日）

地址：黃竹坑南風徑1號

3)香港中文大學醫院（逢星期二、四及六）

地址：沙田澤祥街9號

4)林士德體育館

地址：葵涌興芳路176號

六個月至四歲兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔八個星期，在知情同意下並考慮個人風險和好處後，有個人需要人士的接種間距可以縮短至最少三星期，而第二劑與第三劑應相隔三個月，政府亦會繼續為學校提供特別預約接種和接送服務。