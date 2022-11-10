西貢渡假營11.25重開　餐廳憂再次閉營　料生意淡靜：開嚟都係慘

西貢戶外康樂中心關閉兩年半，以徵用作檢疫中心後，今年8月短暫重開半個月再被徵用，令渡假營餐廳外判承辦商損失慘重，亦令7名員工突然被「打爛飯碗」。康文署今日（10日）宣布，該渡假營將於本月25日重開，市民明日（11日）起可預訂營位。

渡假營幾經波折後終可重開，餐廳承辦商詹先生卻向《香港01》表示，將斥資數萬元添置食材，以迎接下月聖誕檔期為旺季，惟隨後數月生意均慘淡，慨嘆「開嚟都係慘」，他亦憂慮康文署會「彈弓手」再徵用渡假營，惟當局要求他履行合約復業，故只能請求前員工回朝。

他又提到，上次被迫停業後，康文署明言，基於合約，無法向他賠償，只能研究在餐廳合約許可的情況下，提供可行的支援措施，但至今兩月個仍未有新消息，而停業逾兩年，仍要繳交合共十多萬元差餉，當局僅指無機制豁免，他亦認為做法不公道。

《香港01》已就此向康文署和財經事務及庫務局查詢，正待回覆。



康文署表示，西貢戶外康樂中心停開約兩個月作防疫用途，渡假營將於11月25日起重新開放，市民明日起可使用「康體通」服務，包括櫃枱、網上預訂及自助服務站，預訂營位。

營內餐廳東主斥資數萬元添購食材

除了渡假營內大部份室內和戶外設施會重開，餐廳亦會同步重開，外判承辦商「順發美食」東主詹先生表示，約一周前已收到康文署通知，渡假營即將重開，並與他夾期，商討重開日子，而他要請求前員工辭職來幫手，故重開之日訂於月尾。他將會斥資數萬元添購食材。他慨嘆再三請求前夥計回朝，作為老闆亦十分「難做」，再次要求前夥計辭去原本的工作亦「好肉酸」。

聖誕旺季 農曆年打後都是淡季

至於如何預計重開後的生意，詹先生表示，12月踏入聖誕檔期是旺季，惟好市僅一個月，明年一月便是農曆新年，緊接下來數月都是淡季，是否傾盡全力開業亦是兩難。令其生意之路再添波折的是，他憂慮康文署會再「彈弓手」，再次停用設施，而當局亦不敢承諾不再勒令停用。

你一月過年，二月就淡季，所以開嚟都係慘㗎，講句唔好聽，個政府佢大曬，佢要我開，我冇權唔開，唔開就毀約吖嘛…… 順發美食東主詹先生

西貢戶外康樂中心今年8月底重開半個月後，再被突然徵用作猴痘檢疫設施，詹先生當時向《香港01》直斥，康文署決定倉促，猶如「玩泥沙」，他為重開斥資約10萬元添置食材和器具，最終血本無歸，而7名員工亦在短短半個月內被「打爛飯碗」。

他表示，康文署過去兩個月一直有聯絡他，強調根據合約，署方無法賠償，惟署方正尋求合約以外的方法，彌補其損失，惟兩個月過去、重開之期臨近，署方仍未有消息：「佢由頭到尾話幫緊我，（但）佢未批到、未知道係咩嘢，所以冇同我講佢話『𠵱家做緊嘢』。」最終能否獲得賠償仍是未知之數。

過去兩年白交差餉十多萬元

另外，他又提到，渡假營先後停開近3年，惟卻無機制豁免繳交差餉，現時每月差餉若無減免，多達逾5,000元，過去兩年已繳交十多萬元，在無法「打開門做生意」下，感到十分吃力，亦認為做法不公道。他隨後表示，差估署月初「轉軚」稱「可以傾下」，惟至今仍未有下文。

冇開（門做生意）佢仲要我交差餉，衞生署徵用咗個地方嘛，引致我個渡假營開唔到，咁係咪應該衞生署去交返個差餉先啱？佢就話佢冇徵用到我個餐廳，所以就冇（賠償），咁我就話係衞生署而影響咗我成個渡假營閂曬門。 順發美食東主詹先生

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康文署：視乎疫情適時檢視開放安排

該渡假營重開的主要室內設施包括，羽毛球場、乒乓球室、運動攀登設施、門球場、虛擬實境體驗室、卡拉OK室、兒童遊戲室、舞蹈室、桌球枱、美式桌球枱、壁球場及手工藝室等；而戶外開放設施包括射箭場、籃球場、網球場、繩網陣、滾軸溜冰場、兒童遊樂場、長者健身設施及燒烤區等。中心的小型足球場及兒童單車場將暫時關閉。

康文署提醒，入營人士在使用重開設施時必須遵守防疫措施，又指當局會視乎疫情的最新發展，適時檢視或更改以上開放安排。

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