消息：錦上路站上蓋物業柏瓏施工未依圖則　信和承認需進行修正

繼柏傲莊III因工程質素問題拆卸，再有港鐵站上蓋物業項目涉工程醜聞。《香港01》接獲消息指，錦上路站上蓋物業柏瓏一期由於施工時未依從圖則，結果位於轉力層底下的八條主力柱，其結構力度不足，需要拆掉主力柱重建。《香港01》正向屋宇署，以及上述涉事公司查詢。



發展商信和回覆表示，項目的地盤監督團隊於早前檢查期間，發現部份工序與審批圖則稍有出入，已要求全面檢查及跟進，包括於相關位置分別進行修正方案或設計更新方案，相關方案已獲註冊結構工程師同意。港鐵則稱，已接獲項目發展商的通報，亦知悉跟進方案，已要求發展商嚴謹處理。



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物業4月開售 地盤多處以帆布包圍封蓋

柏瓏為港鐵錦上路站上蓋物業，由和置業、嘉華國際，以及中國海外發展等合作發展；承建商為中國海外房屋工程有限公司，項目在今年4月底開售。記者今日於現場所見，地盤多處以帆布包圍封蓋。

轉力層八條主力柱 未夠力度支撐

柏瓏一期現時仍於施工階段，不過有消息稱，工程未有完全跟從圖則施工，引致位於轉力層底下的八條主力柱，結構出現問題，未有足夠力度支撐，需要拆掉主力柱重建。消息人士指屬於非常嚴重問題，工程尚算初段，認為問題相對較輕，惟監工需負上責任。

倪學仁表示，假如轉力層下的主力柱出現問題，就只能拆掉重建。（資料圖片）

結構工程師倪學仁表示，假如轉力層下的主力柱出現問題，解決方法只能拆掉重建。他解釋，轉力層之上一般為住宅，下方為其他建築結構，例如商場等，兩者並不盡相同；轉力層將上層的力度，轉達至下層建築。他表示，經歷過沙中線紅磡站醜聞後，地盤監督理應更嚴謹，認為事件並不常見，即使出現問題，都會於灌石屎前發現。

信和：修正方案獲工程師同意 進度不會受到影響

信和回覆《香港01》稱，一直重視項目質素，項目的地盤監督團隊於早前例行檢查期間，發現部份工序與審批圖則稍有出入，已要求全面檢查及跟進，包括於相關位置分別進行修正方案或設計更新方案，而有關方案已獲註冊結構工程師同意。信和又稱，整體項目工程進度不會受到影響。