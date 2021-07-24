柏傲莊III｜有買家收到發展商相當於樓價7%賠償方案　稱會接受

港鐵及新世界合作發展的大圍新盤柏傲莊3期，因牆身底座混凝土未達要求，決定第1及8座須拆卸重建。事件發酵大半個月後，據悉發展商昨（23日）向受影響買家發信，交代賠償金額及時間表。

有買家直言，滿意賠償金額，認為變相享有買樓折扣，大約相當於樓價7%，可以彌補「即供」成本，會接受賠償方案，而發展商亦無設下回覆「死線」，仍有足夠空間考慮及斟酌相關決定。



▼7月8日．柏傲莊第三期1座及8座需拆卸重建▼



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準業主滿意賠償：當打咗個拆扣

有柏傲莊3期買家本月中向發展商新世界發公開信，要求新世界盡快交代事件和賠償安排。據了解，發展商昨800多個受影響買家發信，逐一交代賠償方案，包括可以取消買賣，或是維持交易，接受賠償及利息開支，視乎購買形式。

準業主文小姐確認已接獲發展商信件，她指，內文有清楚交代賠償細則，實際金額則按買賣時選取的付款方案而定，因而各單位交易可得賠償有異。她對賠償金額感到滿意，「都算係咁，當打咗個拆扣」，亦認為今次發展商的處理手法值得肯定，「起碼唔係左修右補，暪天過海就算。」



文小姐續指，暫未有收樓時間表最終定案，「但發展商話預期9個月，希望可以( 2023年）下半年真係收到」，倘有進一步延誤，發展商亦表明屆時會再與業主商討賠償。

新世界及港鐵合作發展的大圍站物業項目柏傲莊III，由於牆身底座混凝土未達要求，新世界於本月8日公布拆卸重建第1及8座。(資料圖片)

盼可盡快入伙 令父母住好些

文小姐表示，一家四口現時居於北區，今次事出突然，她直言打亂其搬遷部署，期望可盡快解決事件，早日遷進新居，「我同父母住，都想佢哋住得舒適，同搬入去之後，我自己返工，都可以方便啲。」



今次事件亦反映工程通報機制漏洞，她期望港府或相關部門盡快「補漏」，或建立完善通報機制，免再重蹈覆徹。她未有加入買家群組，故不知悉其他受影響買家的意向，但她期盼事件盡快平息。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓



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工程師買家指入伙前需再驗樓 不擔心有結構問題

另一準業主的家人李小姐則指，家人合共購入兩個單位，以作投資之用。她指家人當日知悉事件後驚訝，但她據事態發展分析後，相信事件涉人為失誤居多，「新世界近年都好積極發展品牌，應該唔會犯呢啲低級錯誤。」她本身是工程師， 本港審批樓宇安全的程序嚴謹，入伙前亦會驗樓，不擔心重建後會有結構性危險。



她續指，兩個單位獲賠金額約為樓價的7%，認為具有誠意，足以彌補「即供」成本，且發展商亦無設下回覆「死線」，「大家可以再商議，或者再觀望，條款都算寫得清楚，但都會再交畀律師再研究。」