柏傲莊III｜事隔兩周業主稱尚未收到信　未知賠償額：無人理我哋

新世界及港鐵合作發展的大圍新盤柏傲莊III，由於牆身底座混凝土未達要求，故第1及8座須拆卸重建。事件發生後，新世界曾表示，買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，但無論如何都可獲額外津貼及利息補償。

有受影響的業主表示，事件至今已過兩周，但無一個業主收到信件，故大家都不知道具體的賠償額和計算方法，在沒有進一步資料下，一眾業主難以決定是否要取消成交。他形容，坊間不少人指責業主可收取大量賠償但「不心足」，「但出面唔知原來無人理我哋。」

新世界回覆《香港01》查詢時指，由於相關信件涉及複雜的法律文件及金額，故正加緊核對資料，並盡快向受影響買家陸續寄出信件，通知相關的賠償金額及安排。



▼7月8日．柏傲莊第三期1座及8座需拆卸重建▼



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至今未有人收信

買家之一的李先生（化名）表示，至今仍未收到新世界的信件，故不知道單位的賠償金額。李先生又指，新世界只以購買樓價1,500萬元的單位舉例，但不知道具體的計算方程式，故在沒有進一步資料下，一眾業主難以決定，「一開始就話星期一公布，星期五有信…依家差唔多兩個星期都收唔到（信）。」

他說，至今尚有不少資料未交待清楚，例如倘有業主取消成交，亦不知賠償會否包涵律師費等。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓



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未主動通知過業主

李先生說，新世界由宣布拆樓至今，事前事後都無主動接觸業主，「我哋都係睇新聞報道先知。」李先生亦指，過去曾有業主致電新世界，雖然有專人接聽，但對答如「錄音機」，無法解答眾業主的疑問。

提出召開業主會

他說，今次有846個買家受影響，有人曾提出召開業主會，惟新世界未有正面回應，故大家都很無助，「又無講下一步點。」他形容，新世界對待今次的態度如「做SHOW」，每次只透過新聞稿交待細節，管理層未曾面對傳媒「開誠報公」，一眾業主明天會再向新世界發公開信。

新世界回覆查詢時表示，由於相關信件涉及複雜的法律文件及金額，故他們正加緊核對資料，並盡快向受影響買家陸續寄出信件，通知相關的賠償金額及安排。