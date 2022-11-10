露營場地11.17重開　荃錦營地試行實名制預約　非港人登記設限額

漁農自然護理署今（10日）宣布，轄下郊野公園的41個露營地點將於下周四（17日）起恢復正常服務。其中荃錦營地更即日起推出預訂系統先導計劃，市民可預約登記，

營內合共提供37個營位，場內設有洗手間、水源及中央垃圾收集設施，但不得轉讓預約名額。

漁護署列明細則，非香港居民的預約名額上限為營位總數的三成，即佔約11個營位，惟限制並不適用於即日預約。署方又表明，倘未能及時取消預約、未能按預約出席及未經許可轉讓預約名額等，申請人可被暫停預約營地資格90天。



荃錦營地位於大欖郊野公園內，營友於荃錦公路旁的巴士站下車，再步行五分鐘便可到達營地入口，屬入門級營地。(「郊野營人」網站圖片)

漁護署今日推出大欖郊野公園荃錦營地的預訂系統先導計劃，市民透過系統便可預訂營位進行露營活動。詳情請瀏覽「郊野營人」網站：www.camping.gov.hk。

荃錦營地位於大欖郊野公園內，營友於荃錦公路旁的巴士站下車，再步行五分鐘便可到達營地入口。營友需預約登記使用，並辦理簡單的入營手續，方可在指定營位露營。

營地內共有37個營位，每個營位附有一個平台及一張具燒烤爐及可供煮食爐具使用的枱連櫈。營地亦設有洗手間、水源及中央垃圾收集設施。

預約名額先到先得。非香港居民的預約名額上限為營位總數的三成，惟上述限制並不適用於即日預約。申請人不論居留身分，可親身到服務處辦理即日預約，並在同一天的指定時間入營。入營時間為入營日下午2時至6時；離營時間為離營日上午11時前。

可供網上預約的日子於每天午夜更新，申請人可預約未來29個曆日內的營位(例如：1月30日的營位最早可在1月1日進行預約)。網上預約截止時間為入營日前一天下午6時，以入營日為2月1日為例，網上預約截止時間為1月31日下午6時。未能在截止時間前提交申請的人，可於辦公時間內親身到服務處辦理即日預約。

漁護署又列明，若未能及時取消預約、未能按預約出席、未經許可轉讓預約名額、未能符合最低年齡要求；以及未能依從服務處職員提出的合理要求，申請人可被暫停預約營地資格90天。任何人如違反《郊野公園及特別地區規例》(第208A章)，可被檢控，而申請人則可被暫停預約營地資格180天。

漁護署發言人提醒郊遊人士，應遵守社交距離措施，保持個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」。

即睇荃錦營地預約步驟：



如有查詢，請致電2708 8885與漁護署聯絡。有關該署轄下露營地點的詳細資料，可瀏覽漁護署網頁：www.afcd.gov.hk。

康文署亦宣布，因應政府公布放寬部分社交距離措施，該署轄下貝澳營地將於十一月十七日起重新開放。