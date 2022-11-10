政府重開露營場地　髮型屋、街市、戲院變被動查核　黃碼亦可進入

疫情回穩，港府宣布放寬部分社交距離措施，下周四（17日）起生效，包括將會重開政府露營場地及其他室外康樂措施，室外運動處所觀眾席及馬場室外範圍，亦准許飲食。

顧客一般會配戴口罩的處所，例如街市、商場及髮型屋，將會改為「被動查核疫苗通行證」，進入時只需掃瞄安心出行，毋須主動嘟疫苗通行證，而持黃碼的人士亦准進入；食肆、健身中心、電影院及美容院等場所，則仍維持主動查核安排，即進入時必嘟安心出行及疫苗通行證。

醫務衞生局副局長李夏茵不認同新措施會令市民混淆，強調需視乎風險評估決定放寬速度，但她明言對未來趨整體放寬感樂觀。



市民進入商場、百貨公司、街市等，只需掃描安心出行即可進入，疫苗通行證則會調整至被動查核，但仍需持有疫苗通行證，當執法人員查核時仍需出示。(資料圖片)

港府今日宣布放寬部分社交距離措施，並由下周四（17日）起生效，露營及其他室外康樂措施例如沙池等，將會重開。由於室外場所空氣流通較佳，相信傳播風險較細，故室外運動處所觀眾席，以及馬場室外範圍將會容許飲食。

被動查核處所只需嘟安心出行

此外，遊戲機中心、公衆娛樂場所、遊樂場所、會址、麻雀天九耍樂場所、活動場所、宗教場所、商場、百貨公司、街市（政府街市及私人街市）、髮型屋等，顧客一般會佩戴口罩的場所，將由主動查核調整至被動查核，市民只須掃描安心出行即可進入，但仍需持有疫苗通行證，當執法人員查核時仍需出示。

醫務衞生局副局長李夏茵指，現時法例要求市民進入被動查處所仍需掃描安心出行，「情況好似帶身份證出街咁，出街唔會拎張身份證俾人睇、但執法人員查就要出示。」現時不少市民進入商場時並無使用安心出行，她呼籲市民遵守法例，亦有助記錄自己行蹤。

黃碼人士可入被動查核處所

至於食肆、酒吧、健身中心、派對房間、美容院、按摩院、浴室、公衆溜冰場、夜店、卡拉ok、郵輪（公海游），以及容許進食的戲院和表演場所，場所負責人仍需維持現行安排，即主動查核到訪人士的疫苗通行證。李夏茵表示，持黃碼的市民可進入被動查核場所，惟主動查核場所則無法進入。

健身中心再放寬人與人距離要求

另外，健身中心防疫安排亦有微調，超過12人的訓練小組或課堂，每人之間相距1.5米的要求將會取消，變成12人小組之間相隔1.5米。

被問到局部放寬會否令市民混淆，何不更進取作出調整，李夏茵指，相關調整主要涉及主動或被動查核，她指不除口罩場所風險較低，故有空間稍作放寬，惟除口罩活動則仍有較高風險，故放寬速度需視乎風險評估及市民的便捷度等作一籃子評估，「風險低逐步放，高風險可能要慢一步，再穩定啲有空間先放寬。」

▼11月4日 香港國際七人欖球觀眾忘形無戴口罩▼



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至於放寬社交措施是否與早前有批評指來港人士有特權相關，李夏茵指，倘公眾將兩事相提並論，則感遺憾，她強調主要依據風險評估及環境決定放寬，重申戶外空氣流通較室內為佳，故能創造放寬空間。

本月初一連三日的香港七人欖球賽，容許觀眾於場內不戴口罩及飲食，有記者追問何以其他場所不能「睇齊」，她則指，上述屬七欖等大型活動針對性的安排，但背後有多項要求，包括入場要打齊針及做快測，且入場人士大部份非高危人士，「唔係一老一幼。」她強調，要放諸至整個社區仍有一段距離，但整體而言樂觀，「防疫措施一步步扭鬆。」課人