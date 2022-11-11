錦上路站「柏瓏」無按圖則施工　屋宇署派員巡查　未回應提問

港鐵錦上路站私樓「柏瓏」第一期無按圖則施工，轉力層的八條主力柱結構力度不足需修正。《香港01》昨日（10日）率先揭發事件，屋宇署指接獲傳媒查詢前無收到通知。發展商承認事件，屋宇署證實部份支柱鋼筋出現錯誤，今早到地盤巡查，未有回應記者問題。



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元朗錦上路站上蓋物業柏瓏一期地盤昨日被揭發施工時未有依從圖則，轉力層的八條支柱安裝錯誤，結構力度不足。

據知地盤監督早在10月已發現有關問題，工序與圖則有出入，並檢查跟進，並進行修正方案。信置承認有關事件，並稱修正方案獲得註冊結構工程師同意。

四名屋宇署職員今日（11日）上午10時半到錦上路站柏瓏地盤視察及巡查，檢查施工工程及事件有否任何違規及違例情況。

記者問及柏瓏主力柱有否最新資訊可提供，惟職員僅表示先作巡查，記者在地盤外守候近三小時仍未見屋宇署職員離去，惟在地盤外守候的屋宇署車輛已經離去。

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屋宇署稱昨日與註冊結構工程師了解，得悉有關地盤剛完成地基工程，並正進行樁帽及上蓋混凝土支柱建築工程。

署方指註冊結構工程師認為有關欠妥事項並不會構成即時危險，故並沒有向屋宇署報告。