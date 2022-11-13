港鐵列車甩門荃灣綫多站停駛　接駁巴士長龍乘客批混亂：加價就識

港鐵荃灣綫油麻地站今日（13日）有列車車門飛脫，令荃灣綫服務受阻，荔景至佐敦站停駛。港鐵安排免費接駁巴士予受影響人士，在太子站外，在彌敦道的排隊等接駁巴士的人龍逾160人。就現場所見，人龍要在烈日下排隊，有乘客批評接駁巴士安排不清晰，「搵咗一段時間先嚟到，好唔滿意。」

記者亦到荔景站視察，發現荔景站往中環方向月台人流不算多，但有不少本身從荃灣、葵興及葵芳上車的乘客，被迫在荔景站落車，並需轉乘其他地鐵綫、交通工具或港鐵穿梭巴士。有中途落車的市民表示，雖然不趕時間，但指「（港鐵）呢樣又壞嗰樣又壞……嘥氣啦，加價就識加。」亦有趕時間前往補習的學生表示，「我畀咗咁多錢，你𠵱家先同我講去唔到嗰度，有啲嬲囉。」



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意外發生後，港鐵在太子安排了免費接駁巴士予受影響人士，其中前往深水埗、荔景等的巴士，彌敦道的排隊人龍多達逾160人，不少人在烈日當空下排隊，有人要用雨傘遮蔭，現場有警員及港鐵職員維持秩序。

陳先生是其中一名排隊人士，他本打算前往深水埗，但轉車時發現荃灣綫暫停，批評接駁巴士的安排不清晰，「搵咗一段時間先嚟到，好唔滿意。」隊伍中的盧小姐亦指，今次事故造成不便，本來預計45分鐘本能到達店舖上班，但現時已超過預計時間。

近年港鐵故障變頻密 持單車難坐巴士

吳小姐則相約了友人到迪欣湖，本來打算乘坐荃灣綫，但中途遇上地鐵故障，若最後無法前往，便會「轉陣」到其他地區遊玩。

吳小姐表示，留意到近年的故障次數變得頻密，直言有少許影響對港鐵的信心。（王潔恩攝）

她又指，過去甚少遇上港鐵壞車，但留意到近年的故障次數變得頻密，直言有少許影響對港鐵的信心，但相對世界各地仍算優秀。

廖先生亦是受影響人士之一，他本打算到荔景站轉車，計劃與友人到大嶼山踏單車，但由於手持大型單車，故無法乘坐巴士或港鐵提供的免費接駁巴士，直言現時「進退兩難」，「最多今日唔出去。」

學生「被困」葵興10分鐘

此外，記者今日亦到荔景站視察，前往中環方向月台人流不算多，月台有數名職員在場指示乘客。荔景站前往中環方向列車暫停服務，在荃灣、葵興及葵芳上車的乘客需要在荔景落車。市民可轉乘往香港方向列車，據現場所見，香港方向列車某部份車廂擠滿人，而部份車廂乘客則不多。

三名中六學生原本打算由葵興前往太子補習，惟到達荔景站時卻被要求落車。陳同學表示，「葵興停咗10分鐘車……（我哋）好趕時間。」他們又指感到震驚，不清楚發生什麼事。王同學表示，「我畀咗咁多錢，你𠵱家先同我講去唔到嗰度，有啲嬲囉。」被問及有何打算，他們指或可能直接取消補習。

同樣中途被迫落車的黃太表示，自己從葵芳上車，打算前往深水埗。雖然不趕時間，「但係我都唔係好滿意呢個安排。」她稱在葵芳站疑似聽到壞車廣播但不清楚詳情，「唔知係呢邊架車有事，咁我就上咗架車，唔知點解突然又要全部人落晒車。」

打算前往旺角購物的廖先生則很生氣，「佢（港鐵）講乜都得，呢樣又壞嗰樣又壞，只有佢講無我哋講。嘥氣啦，加價就識加。」