港鐵推「關愛共乘」手機App　助長者及視障乘客自助搭車不求人

港鐵今（10日）起推出「關愛共乘」手機應用程式，助長者及視障乘客規劃搭車路線，方便無障礙出行。程式內以簡潔介面為主，字體亦會放大，另設語音輸入，助「老友記」輕鬆自助搭車不求人；視障乘客則可透過專設的內置功能，以聲音導航及GPS定位，引領路線至指定目的地，包括月台指定車卡，初步會在會展站試行。

港鐵表示，會繼續按用戶回饋意見作出優化，明年下半年將推出更多功能，包括為行動不便乘客提供輪椅摺板預約，另亦將增設供聽障人士使用的非緊急求助服務，及擴大視障人士功能適用車站範圍。



港鐵今（10日）起推出「關愛共乘」手機應用程式，助長者及視障乘客更方便乘車。左起：鄧俊文、李啟德、梁靜雯及施清談。(陳淑霞攝)

「關愛共乘」手機App專為長者及有特別需要乘客而設，並支援IOS及Android兩大系統平台，現時已上架，可供免費下載。首階段備有兩大功能，其中「行程指南（簡易版）」將現時「MTR Mobile」附設的搭車資訊進一步簡化，並將字體及圖案放大，方便「老友記」閱覽，搜查路線時可揀選語音輸入，系統亦可將常用車站存檔，毋須逐次手動輸入行程資料。

不少人搭地鐵時，偏好選乘鄰近電梯位的車卡，「關愛共乘」亦兼顧周到，其「快捷出站」功能，會按目的地出入口、扶手電梯及升降機位置提供建議上車位置，助長者事先規劃行程。

「站內導航」功能則主要輔助視障人士出行，並以會展站作首階段試點，系統會透過聲音導航，予用家掌握站內各設施佈局，例如洗手間、車站月台、車站商店及銀行等，亦以GPS定位提示當前位置，視障人士可隨聲音指示，以及引路徑等輔助，按建議抵達目的地。

「站內導航」功能會透過聲音導航，予用家隨指示，以及引路徑等輔助，按建議抵達目的地。(陳淑霞攝)

李啟德有份參與「關愛共乘」手機App的設計試用，他認為系統提示用家的當前位置及指引路線的功能相當有用，但期望可再提高準繩度。(陳淑霞攝)

港鐵公司總經理(市務及客戶體驗)梁靜雯表示，「關愛共乘」手機App由構思至面世約花一年時間，成本達七位數，團隊亦邀請長者及視障人士團體參與開發設計，亦就其試用後感加以微調，盼可系統更切合所需。她提到，明年下半年將推出更多功能，包括為行動不便乘客提供輪椅摺板預約，另亦將增設供聽障人士使用的非緊急求助服務等。「站內導航」功能方面，除現時的會展站外，初步擬於每年擴展至多十個車站，但具體選址則再作研究。

被問到早前有長者倒斃紅磡站殘廁失救死亡，會否考慮於手機程式加入類似「平安鐘」的定位求救功能，她則指團隊正研究以何種形式會更方便乘客求助，會再就細節研究。

今年76歲的施清談指自己不時周圍遊，認為手機App介面簡潔易用，他鼓勵其他「老友記」下載「傍身」，「如果真係唔識用，可以叫年輕人教嘛」；本身是視障人士的路德會石硤尾失明者中心社區無障礙設施關注小組主席李啟德指，由於難以掌握車站環境，以往搭港鐵時僅視其為交通工具，但新App便利乘車的同時，亦帶來意外驚喜，「都增加了生活趣味，可以知道有咩設施同商店。」他又認為，系統會提示用家的當前位置及指引路線，但期望可再提高準繩度。

香港盲人輔導會復康中心學員鄧俊文表示，以前乘車前需事先規劃路線，亦不敢前往較陌生的車站，認為「關愛共乘」可助增加出行信心。