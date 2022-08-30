疫情｜共享基金會資助染疫基層家庭採購物資　每戶最多等值1200元

香港新冠病毒疫情持續反彈，新學年即將開學，共享基金會今天（30日）宣佈推出「學童家庭康復包支援計劃」，資助學校為本港中小學及幼稚園的確診基層學生家庭採購康復包，當中包括七日家居檢疫/隔離期間所需食物、補充劑、舒緩藥物及防疫物資等，每個家庭最高資助1,200元等值物資，首階段資助500個家庭。



共享基金會今天（30日）宣佈推出「學童家庭康復包支援計劃」，資助學校為本港中小學及幼稚園的確診基層學生家庭採購康復包。(共享基金會Facebook圖片)

2至4人家庭最高資助額為800元等值物資

基金會指出，上學年復課恢復面授後，學校呈報的學生確診個案數字持續攀升，確診學生家庭亦因家庭成員需要隔離/檢疫，未能外出購買食物及日常用品，而家長亦因無法外出工作影響收入。為支援基層學生，共享基金會與不同的學校代表商討後，決定推出「學童家庭康復包支援計劃」，支援2022/2023 學年在學的經濟弱勢學生，首階段資助500個家庭。

是次計劃以學校為參加單位，有意參加計劃的學校可透過網上提交申請，獲確認資格後，已報名的學校可為確診後獲得政府隔離令或檢疫令，並符合家居檢疫條件的學生家庭，代為安排採購一星期的防疫物資所需食物、補充劑、舒緩藥物及防疫物資等，其後向基金會提供單據報銷。2至4人家庭最高資助額為800元等值物資，資助額按家庭人數調整，每個家庭最高資助1,200元等值物資。

共享基金會項目總監劉思達表示，今次推出此計劃希望可以與學校攜手支援確診基層家庭，一解他們的燃眉之急，共同守護基層學生的身心健康。

油尖旺區校長會主席張漪薇表示，一星期的檢疫或隔離期對基層學生家庭影響較大，該計劃是新學年及時雨，可為基層學生家庭提供物資支援，並減輕他們的經濟負擔；觀塘區學校校聯會主席校長會黃志強表示，學校未必有足夠資源為確診學生提供直接經濟支援，該計劃正對症下藥，相信學校願意動員為確診學生家庭代購物資；香港區家長教師會聯會主席丁柏希表示，不少家長在確診後也面對物資不足情況，家教會成員及家長們亦願意協助採購物資，發揮守望相助精神。