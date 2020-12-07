全國政協副主席、前行政長官梁振英去年成立共享基金會，推行非牟利國際人道項目，董事名單包括多名港政商界人士，及內地央企高層。 《香港01》發現，共享基金會去年共收6,000萬元捐款，運作短短一年，金額達董建華的團結香港基金一年所收捐款近半。華人置業主席劉鳴煒是共享基金董事之一，其父親、商人劉鑾雄（大劉）以個人名義捐款3,000萬元；李兆基基金亦捐款1,500萬元。

共享基金會年收6000萬 大劉捐款佔一半

根據共享基金會有限公司（GX Foundation Company Limited）最新一份財務報表，該會於2019年間，共收到的6,000萬元捐款。

捐款分別來自三個單位，當中華人置業集團董事會前主席劉鑾雄（大劉）以個人名義捐款3,000萬元，為捐款者中最多，佔基金會2019年收到捐款額一半。

根據共享基金會有限公司最新一份財務報表，該會於2019年間，共收到來自三個單位、合共6,000萬元捐款。（公司註冊處）

華人置業集團董事會前主席劉鑾雄（右）以個人名義捐款3,000萬元，為捐款者中最多，佔共享基金會2019年收到捐款額一半。（資料圖片／張浩維）

恆基地產執董李兆基成立的李兆基基金，向該會捐出1,500萬元。另外，一個名為New Era Trust的信托基金，亦曾向共享基金會捐款1,500萬元。翻查資料，中文大學前校長劉遵義於2017年曾為New Era Trust的受托人。

《香港01》正就捐款事宜，向華人置業集團及李兆基基金查詢。

恆基地產執董李兆基（右）成立的李兆基基金，向共享基金會捐出1,500萬元。李兆基長子、恆基地產主席李家傑為共享基金會董事之一。（資料圖片／盧翊銘攝）

運作僅一年 捐款額達團結香港基金近半

翻查資料，由全國政協副主席、前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，去年收到逾1億3200萬元捐款，而共享基金會運作僅一年，收得的捐款額已達團結香港基金近半。

同樣為梁振英牽頭成立的大灣區香港中心，2019年只收到470萬元捐款，遠低於共享基金會。

團結香港基金及大灣區香港中心的財務報表，均無披露捐款來源。

前特首董建華（左）牽頭成立的團結香港基金，去年收到逾1億3200萬元捐款，而共享基金會運作僅一年，收得的捐款額已達團結香港基金近半。（資料圖片／李澤彤攝）

推國際人道救援 一年外訪開支逾70萬

共享基金會宣稱宗旨為推行國際人道救援，惟並沒有設立網頁，過往只有少數傳媒報道，梁振英率該基金會訪柬埔寨、吉布提、肯尼亞和布隆迪等國家，為當地提供醫療援助。據共享基金會的財務報表，該會2019年的旅遊支出逾73萬元。

此外，據香港中文大學與牛津大學合辦的「災害與人道救援研究所」（CCOUC）網站，該機構今年4月與共享基金會簽署了一項為期三年的合作諒解協議，以共同推動災難和人道主義醫學的教育、培訓和研究。

共享基金會宣稱宗旨為推行國際人道救援，據其財務報表，該會2019年的旅遊支出逾73萬元。（公司註冊處）

董事包括港政界富豪 內地央企高層亦獲委任

共享基金會為2018年於香港成立的擔保公司，及註冊慈善團體，其註冊地址為薛馮鄺岑律師行，曾多次擔任梁振英法律代表。

梁振英2019年一月底與20名富豪、香港政界、內地央企高層及大型民企代表加入該公司。加入的香港富商包括華人置業主席劉鳴煒、恒基兆業地產主席李家傑、新世界中國董事鄭家成等人，政界人士方面則有行政會議成員李國章，以及前食衛局局長高永文。梁振英於該基金會出任主席，基金會的財務報表亦由梁振英及高永文簽名核實。

▼多名富豪及政界人士出任共享基金會董事▼

內地董事方面，則包括中交建副總裁文崗，及中國醫藥保健品進出口商會會長、前商務部對外貿易司商務參贊周惠，及北京同仁堂執行董事張煥平等人。中國紅十字會副會長孫碩鵬、全國政協副秘書長高波今年先後被委任為共享基金會董事，中國海外集團董事長周勇則於今年9月辭任。