保協慈善跑逾1600人參賽共籌150萬　財庫局副局長讚業界有韌性

本港逐步踏入復常，「香港人壽保險從業員協會」 與旗下慈善基金組織，今日（13日）在西九龍藝術公園舉行第六屆「保協生命慈善跑」，共逾1,600人參賽，並籌款獲得逾150萬元。財庫局副局長陳浩濂亦到場觀禮，他讚揚業界具有韌性，2021年毛保費總額達5,817億元，仍錄得0.06%，強調政府將繼續支持業界發展。



善款捐移植運動協會及盲人體育總會

本屆「保協生命慈善跑」邀請知名跑手陳家豪、失明跑手梁小偉、傷健運動員「神奇小子」蘇樺偉參賽。活動為公開賽事，有逾1,600人參賽，活動連同慈善日嘉年華，合共籌款超過150萬元，款項將捐至香港移植運動協會，及香港盲人體育總會，以宣揚社會共融。

此外，本屆活動有逾200名保險從業員義工參與，保協慈善基金主席蘇婉薇表示，受疫情影響，義工團隊的累積時數仍逾1,100小時，因而獲得社署義務工作嘉許狀（團體）金狀。她並透露，今年8月的保單捐贈額已逾4.5億元，令社會大眾均可成為保單的受益人。

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去年保費錄得輕微增長

財庫局副局長陳浩濂表示，保險業為本港的中流砥柱，2021年毛保費總額達5,817億元，仍錄得0.06%的增長，讚揚業界具有韌性，面對疫情並不退縮。他強調，政府會繼續支持業界可持續發展，包括設立保單持有人保障計劃、與大灣區互聯互通，設立售後服務中心等。