紅黃碼｜政府公告未列明禁戶外運動　持黃碼或可免口罩跑步打波

政府昨公布縮短抵港者酒店檢疫及實施「紅黃碼」安排。完成三天酒店檢疫者，最快今日（9日）起可持「黃碼」離開酒店，接受四天家居醫學監察期間，可上班上學、乘搭公共交通工具及進入商場等，但不得進入高風險場所包括食肆、酒吧、髮型屋，亦禁止踏足室內體育處所及泳池等。

不過，戶外運動又是否包括其中？根據現時規例，一般市民可獲准於戶外除口罩做運動，翻查政府公告，未見港府禁止「黃碼」人士於室外做運動。據悉，當局以第599I章即「口罩令」作依歸，「黃碼」人士戴口罩要求與市民大眾「睇齊」，此或意味「黃碼」人士或可免口罩做戶外運動。不過，當局至今從無定調做運動是否屬於日常必需，故相信其擁最終決策權。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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根據醫務衞生局昨日晚上公布的最新規定，「黃碼」人士的活動範圍會受到限制，可進行風險較低的日常必須活動，例如乘搭交通工具、上班、進入超級市場及街市等，但不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，包括受第599F章規管的主動查核「疫苗通行證」處所，包括食肆、酒吧、健身中心、室內體育處所、泳池、髮型屋及宗教處所等，另包括須以目視方式檢查「疫苗通行證」處所，例如戶外公眾娛樂場所、戶外體育處所及戶外活動場所。

安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫療處所亦屬禁止之列，但返工、返學及在指定醫療處所接受服務的「黃碼」人士，則不受限制，惟需視乎僱主或負責人有否按自身需要訂立額外規定或要求。

上述限制意味「黃碼」人士無法進入室內運動場所，包括康文署轄下體育館及各私營健身室，但戶外運動又如何？翻查醫務衞生局昨晚公告，未見包括在內，另上屆港府早在兩年前已放寬第599I章「口罩令」的豁免範圍，包括容許市民在戶外體育處所做運動時毋須佩戴口罩，惟隨疫情嚴峻，再度收緊安排，但自今年5月起已「解禁」，故現時於公園或緩步徑等，均見不少無戴口罩的戶外運動人士。據了解，當局未有明文限制「黃碼」人士進行戶外運動，亦無列明期間須戴口罩，故相信「黃碼」人士與公眾同受第599I章規管，做運動時可免佩戴口罩。

「口罩令」放寬後，有市民除口罩於海濱跑步。(資料圖片)

不過，另一爭議點則在於做運動是否屬於日常必須，前食物及衞生局局長陳肇始曾指，在戶外做運動時相比在室內的感染相對上風險較低，並能有助保障身心健康，「令市民有強健的體魄繼續應對疫情」，惟醫務衞生局盧寵茂至今從未就此定調，相信其擁最終決策權。

政府昨日公布周五（12日）起採取「3+4」檢疫方案，由海外或台灣經機場抵港者，將由現時的七天酒店檢疫，縮短至三天，隨後四天則屬家居醫學監察期，期間可上班上學，但不准進入食肆和院舍等處所。一般而言，「黃碼」僅適用於家居醫學監察期間，如期間並無確診，抵港第七天即會轉回「藍碼」，屆時可解除所有活動限制。