男警涉4襲女友　事主IG追隨者增或駁嘴均捱打　啞忍多時終報警

男警涉嫌與一名女文員拍拖的數個月期間，多番向女方拖襲，女友初時啞忍，惟4度被打後終決定分手及報警，男警否認指控，案件今(14日)在東區法院開審。女事主講述與被告交往期間，不但每日起床及上下班都要報告，有次被告發現她的Instagram帳號追隨者增加，便拳打她的臉及叉頸等，又試過在二人約會時，被告提及之前的事而起爭執，女事主覺得被告因其職業，覺得他應受到尊重，被告更要她下跪道歉，並「拗」她的手指及打她大腿，她最終決定報警。



被告彭天裕（26歲）被控於2021年7月5日至12月24日，分別在屯門富泰邨一單位、鰂魚涌東隅服務住宅、紅磡都會軒一單位，及寶琳地鐵站襲擊女事主黃潔明。

被告彭天裕否認襲擊致造成身體傷害及普通襲擊等4罪。(資料圖片)

起床後要立刻聯絡被告

女事主黃潔明(33歲)供稱，她與被告2020年在酒吧認識，當時被告向她稱在夜總會工作，兩人於2021年1月才開始拍拖，當時她在中區郵政局任職合約文員。她稱與被告交往期間，被告要她每日起床後便要立刻聯絡他，上下班都要匯報，下班後要與他通電話或傳短訊。交往初期，被告不許她在週末外出，後期會到她家中過夜，或一同出外留宿。

追問IG追隨者增後動粗

黃又稱，被告於2021年6月14日起失聯，她沒有主動聯絡他，同年7月4日，她在尖沙咀與友人吃晚飯時遇到被告，被告稱有方法找到她，當晚凌晨，被告要求她到被告親戚於紅磡都會軒的單位見面，被告見她便質問黃，為何她的IG帳號追蹤者數量上升，之後便失控對拳打她臉、叉頸和腳踢後腰等不同部位。她形容當時感到害怕，黃稱當時兩人已經許久不見，所以「忍得就忍」，待至早上才離開。

被指駁嘴遭叉頸掌摑

事主續指，二人在同月15日一同到鰂魚涌東隅服務住宅過夜，臨睡前因熄燈問題口角，被告不滿她「駁嘴」，叉住她的頸並掌摑她數下。事主稱：「之前都打過我，覺得心淡。」，加上當日是她生日，不願繼續與被告吵架，所以沒有反抗。

女事主黃潔明(黑褲)供稱，她曾因被指駁嘴而遭被告彭天裕叉頸掌摑。(凌子淇攝)

不願外出被踢手肘兼頭撞牆至起瘤

黃又指，同年10月14日，被告到事主屯門富泰邨的住所，二人原本打算外出，黃卻不願，二人因而吵架，已穿好鞋的被告大力踢事主手肘，令她手指、手腕等多處瘀傷。事主表示要報警，被告便將她的頭撞向牆壁兩下，令她感到暈眩，前額即時起了一個瘤。被告事後承諾以後不會再動手打她。

約會期間要黃下跪道歉

黃續稱，被告某次不滿她與朋友外出而搶其手機，遭她撥開，她估計被告覺得其職業應該備受尊重，對她的態度感到不滿。同月24日，二人仍在為此事吵架，約會期間被告要事主下跪道歉。兩人在港鐵寶琳站月台繼續爭執，被告用手大力「拗」事主手指，導致她尾指當時無法伸直。黃大叫「好痛」，被告用手大力隔著長褲抓她大腿內側。她及後到洗手間查看傷勢，發現該處出現黑色瘀傷。二人終在一周後分手，事主同日就4次襲擊事件報警。

案件編號：ESCC602/2022