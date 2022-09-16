反黑組與黑幫合謀演假掃蕩行動　意外遭臥底發現　3警囚14至16月

臥底警員滲入黑幫調查時，意外被派往與數名反黑組探員合演一場掃蕩賭場的「大龍鳳」，臥底更進入荃灣警署商討細節，包括場境佈置，及找合適人選裝賭客做「媒」等。其中3名涉嫌有份與臥底策劃這假掃蕩行動的警員，早前被裁定串謀妨礙司法公正罪成，案件今(16日)在區域法院判刑，法官引述被告上司所言，指3人的職責包括收集黑社會的情報，無疑需建立溝通渠道，相信他們只是一念之差才會超越了界線，惟法官指，被告們身為警員，應時刻警惕，即使為了取得線報，也不應犯案，判3名被告入痁14至16個月。



同案非警員被告認罪囚8月

3名被定罪的被告：趙廣林（55歲）、賴福康（49歲）、傅裕文（37歲）），被控於2018年5月2日至7月10日，在港連同王偉軍和一名叫Eddy的人串謀妨礙司法公正。同案的被告陳少寶早前承認控罪，被判囚8個月。同案原並有一名警員被告張子健，張經審訊後被裁定罪名不成立。法官今判趙入獄14月，另賴及傅則入獄16個月。

3名被定罪的被告。(詳看下圖)

警員犯案比市民更嚴重

法官判刑指，三名被告犯案時未有牽涉恐嚇、武力或威脅等行為，亦未有從中獲益，但他們安排假賭客等，這些操控行為無疑對法治造成衝擊，削弱市民對警隊的信心，警員犯案比起市民更為嚴重。

上司指反黑警職責包括建立溝通渠道

但法官引述眾被告的上司所言，3人的職責為收集區內黑社會的情報，無疑會牽涉建立溝通渠道，相信他們只是一念之差、一時魯莽才會超越了界線，直指身為警員應時刻警惕，即使是為了更快捷取得線報也不應犯案，更可況會因而賭上多年耕耘的前途。

官信一念之差超越界線

法官決定以18個月為量刑起點，因3名被告均曾長時間、盡心盡力受務社會，是為出色的警員，但因一念之差，錯誤地超越了界線，相信犯案與他們性情不符，基於他們品格正面，各獲2個月刑期扣減，賴、傅被判囚16個月。至於趙則因其已就本案損失了三十多年的長俸，已是另一重大懲罰，再獲扣減2個月刑期，即判囚14個月。

獲告知將要假扮突擊檢查

控方案情指，臥底深員於2016年底滲入黑幫「和勝和」作調查，他的「阿頂」名叫王偉軍（又名「菜仔」）於2018年1月，安排臥底到非法賭場工作，早前認罪的陳少寶任賭場負責人。同年6月後，「菜仔」向臥底警稱，與警方準備好假扮突擊檢查，叫臥底警待陳與「賭客」獲警方保釋後，給予1500至5000元報酬。

臥底警曾以黑幫成員身份到荃灣警署與被告們商討行動的細節。(資料圖片)

假賭客不要南亞裔

3名被告當時均隸屬荃灣區反三合會行動組A隊，他們於2018年4月調查涉案非法賭場，第三被告傅裕文為調查主任，涉案的警員均是其隊員。臥底警依指示聯絡「反黑南哥」，即賴福康，並在警署與被告們見面，其間有被告指示把香煙、飲品及租約放在賭場，又指現場椅子太多要把部份搬走，更指示閉路電視要駁上硬碟才似樣，此外，找「媒」做賭客也講明不要南亞裔或未成年人士，亦不要被通緝的人。

聲稱到賭場偵查卻人在警署

被告的小隊於同年6月22日到案發地點埋伏，但行動最終告吹。被告和陳少寶被捕。警方調查發現後，被告在調查報告及警員記事冊均稱，他們曾多次在賭場外偵查，惟記錄顯示該些時間他們均在警署。

案件編號：DCCC 917/2019