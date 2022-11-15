612基金秘書施城威　入稟求警方歸還受法律保密資料

已停運的「612人道支援基金」秘書施城威涉干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，於本月5日在機場被捕，其後獲准保釋。施城威昨（14日）入稟高等法院，要求警方歸還早前檢取的材料中，涉及法律專業保密權或不屬搜查令權限的材料，施並要求法庭頒令，禁止警方檢視或取用它們。



原告為施城威，被告為警務處處長。

施城威早前在機垣被捕，但已獲准保釋。(資料圖片)

入稟狀指，警方根據《港區國安法》第43條實施細則，獲西九龍裁判法院裁判官發出的兩張搜查令，並於本月5日到原告的北角的英皇道住所，和觀塘怡生工業中心某單位搜查，並檢取一批材料。

原告要求法庭頒令，警方把受法律專業保密權保障，或不屬搜查令範圍的材料，歸還予原告。原告亦要求法庭禁制警方，在沒有原告同意下，檢視或取用屬兩類的材料。

此外，原告亦要求法庭就決定哪些材料屬「法律專業保密權」保障或不屬搜查令範圍、交還該兩類的材料，作出指示。原告亦要求警方就侵佔該兩類資料，作出賠償。

案件編號：HCMP1863/2022