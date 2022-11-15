九巴新巴將藍隧道通車翌日開5條巴士線　暫只於繁忙時間營運

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋將於12月11日通車，日後使用將藍隧道早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心，行車時間最多可縮減約20分鐘。



九巴及新巴於通車翌日、即12月12日起共開設五條經將藍隧道巴士線，包括九巴96、290E及298X號線，以及新巴790及795線。五條線分別來往大埔、荃灣、長沙灣、尖沙咀及旺角，即並無過海線，且暫時只在星期一至五繁忙時間提供服務。



九巴設三條快線：96、290E、298X

九巴表示，將在將藍隧道通車翌日、即12月12日開辦三條將藍隧道快線，包括96線（來往將軍澳康盛花園至大埔工業邨）、290E線（來往將軍澳工業邨至荃灣西站）及298X線（來往坑口北、將軍澳醫院至長沙灣甘泉街）。

其中96號線由康盛花園出發，經寶林、坑口及將軍澳南後，便直接沿全新通車的將藍隧道、大老山隧道，前往科學園、大埔中心、太和及大埔工業邨，全程收費為9.5元。

至於290E則由將軍澳工業邨出發，經將藍隧道至黃大仙、葵涌及荃灣，收費為11.3元；298X則由坑口（北）、將軍澳醫院出發，經將藍隧道、觀塘繞道等，到達九龍城、旺角、深水埗一帶至長沙灣甘泉街，收費為12.2元。

新巴將開辦兩條「康城快線」，分別為790及795號線。（城巴新巴提供）

城巴新巴兩條快線：790、795

城巴新巴則表示，將在通車翌日開辦兩條「康城快線」，即790及795號線，分別來往日出康城至尖沙咀東及長沙灣。根據運輸署上載至區議會文件顯示，新巴790線收費為10.3元；795則為13.4元。

兩間巴士營辦商合共開辦的五條將藍隧道新巴士線，並無過海線，且只在繁忙時間營運有限班次。九巴表示，會密切留意各路線的客量及市民出行需求，適時增設及延長服務時間；城巴新巴則稱初期會於繁忙時段提供服務，正計劃未來按客量將路線提升為全日服務。

4條線研究改行新路：90、296P、795X、798P

運輸署文件亦披露，第二階段計劃在將藍隧道及跨灣連接路投入服務後兩至三個月實行，階時會因應使用情況及地區意見等，檢討將部份現行巴士路線分流至將藍隧道的可行性，初步選定四條現時行經將軍澳隧道的巴士路線可在第二階段檢視是否可改行將藍隧道及跨灣連接路。四條線如下：

九巴第90號線(彩明公共運輸交匯處 – 碩門邨)；

九巴第296P號線(尚德 – 荔枝角站)；

新巴第795X號線(清水灣半島 – 蘇屋)；及

新巴第798P號線(將軍澳工業邨 – 大圍站)

